Detenido un hombre sorprendido violando ebrio a un poni en Murcia

Un hombre ha sido detenido por la Policía Local por maltrato animal -por zoofilia- tras violar en estado de ebriedad a un poni en Murcia, según han informado a Efe fuentes cercanas al caso. Ocurrió sobre las 08:00 horas de la mañana de este domingo en un recinto de un carril entre las pedanías de Casillas y Puente Tocinos donde había dos caballos y un poni, al que una pareja vio cómo penetraba con los pantalones y los calzoncillos bajados mientras sujetaba al animal de sus cuartos traseros.

Los testigos llamaron a la Policía y al dueño de los animales y reprendieron al agresor, que salió corriendo hacia una cuadra cercana pero sin llegar a salir del solar, tras lo que luego volvió y ya con los agentes de una patrulla en las inmediaciones reintentó violar al animal en la misma posición, por lo que fue arrestado.

No llevaba documentación y fue llevado a la comisaría de la Policía Nacional, desde donde fue trasladado al centro de salud Infante por una herida sangrante en el paladar en la que le dieron tres puntos de sutura. Avisado el veterinario, que comprobó que el animal no había sufrido lesiones, el dueño decidió no denunciar al agresor, aunque las diligencias han sido remitidas al juzgado por si dieran lugar a alguna actuación.