Detienen a un entrenador de fútbol por supuestos abusos sexuales a menores

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jerez de la Frontera (Cádiz) a un joven de 23 años de edad, entrenador de fútbol, al que se le imputa un delito de abusos sexuales sobre cinco menores de un equipo de categoría infantil de la provincia de Sevilla, a los que había entrenado meses antes, así como otro delito de tenencia de pornografía infantil. El detenido, supuestamente, contactó con los menores a través de las redes sociales, usando un perfil falso "con el que los embaucaba, haciéndose pasar por una chica e intercambiando archivos de contenido sexual", informa la Policía en una nota de prensa, que destaca que "se prevalía de la relación de confianza".

La investigación comenzó el pasado mes de mayo, cuando la policía tuvo conocimiento mediante dos denuncias, de la existencia de una persona adulta la cual había estado manteniendo contacto con varios menores, de edades comprendidas entre los 12 y los 15 años, a través de una conocida plataforma digital. Las diligencias de investigación llevaron a la policía hasta un entrenador de un equipo de fútbol de categoría infantil al que pertenecieron los jóvenes meses atrás, quien habría estado manteniendo contacto con varios de los jugadores, "a los que solicitó imágenes de índole sexual utilizando para ello técnicas de 'grooming'".

Esta persona, "valiéndose de la confianza y de la relación existente con varios integrantes del equipo de fútbol, les habría embaucado, solicitándoles y enviándoles fotos de contenido sexual". "Una vez conseguía su objetivo, les convencía para que eliminasen todas las conversaciones y fotos de los terminales telefónicos para no dejar rastro y les indicaba que no contasen nada a sus padres". Según las investigaciones realizadas por el Grupo de Menores de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) en Sevilla, el autor de estos hechos, usaba un perfil falso "haciéndose pasar por una joven para solicitarles fotografías íntimas bajo la amenaza de hacer público cierto contenido privado de los afectados si no accedían a sus peticiones".

Fruto de las distintas diligencias practicadas los agentes también averiguaron que había otros tres menores afectados, sumando un total de cinco denuncias. Al detenido, que carece de antecedentes policiales, se le intervino su teléfono móvil que actualmente es objeto de análisis por si con anterioridad a los hechos investigados hubiera cometido hechos similares.

'Child Grooming'

El 'child-grooming' es el conjunto de estrategias que una persona adulta desarrolla para ganarse la confianza de un menor a través de Internet con el último fin de obtener concesiones de índole sexual. Los autores usan primero un acercamiento lleno de engaños y luego chantajean a su víctima para obtener imágenes comprometidas. La Policía Nacional recuerda la importancia de educar a los niños y adolescentes en pautas seguras para navegar por la red y de denunciar siempre este tipo de delitos y aconseja no compartir imágenes privadas a través de las redes sociales; desconfiar de desconocidos; mantener los equipos protegidos para evitar el robo de archivos y no ceder nunca al chantaje del acosador y solicitar la ayuda de un adulto a de la Policía en caso de estar siendo victima de acoso o intimidación en Internet.