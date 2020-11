Detienen a la exmujer de Mainat tras asaltar otra casa del empresario

La mujer del empresario Josep María Mainat, Angela Dobrowolski, ha sido detenido esta mañana después de que las cámaras de seguridad de una segunda vivienda que tiene el productor captaran imágenes suyas supuestamente intentando okupar el inmueble en Canet de Mar. El propio Mainat, ante los micrófonos de Espejo Público ha relatado que "estoy harto porque es el cuento de nunca acabar". Al enterarse han llamado a los Mossos d'Esquadra "y al llegar hemos visto a Angela con otra persona". Asegura que "no tiene derecho a estar aquí y para entrar han saltado por los tejados y se han jugado el tipo y forzado la ventana de un baño". Todavía no entiende por qué han entrado y ha dejado claro que "no han robado nada". Le parece insensato porque "sabe que está en libertad provisional".

Dobrowolski, investigada por el intento de asesinato de su esposo, ha sido detenida esta mañana junto a Gabriel, su acompañante que hasta hace poco estaba instalado con ella en la vivienda de Mainat de Barcelona, donde fue detenido el pasado mes de octubre por agredir a una exnovia ante las cámaras de televisión.

Ambos detenidos, que han sido trasladados a la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Arenys de Mar (Barcelona), están acusados de un robo con fuerza en el domicilio del productor en Canet de Mar, vivienda que supuestamente habrían intentado asaltar esta mañana.

Según fuentes cercanas al caso, la pareja ha sido detenida a las 09.30 horas, después de que unos vecinos hayan avisado a la Policía Local de Canet de Mar que habían visto entrar en la vivienda a dos personas.

Los agentes se han desplazado a la casa de Mainat y han detenido a Dobrowolski y a su acompañante, acusados de un delito de robo con fuerza, y se está investigando si se habían apropiado de algún objeto de valor del domicilio.

Esta sería la tercera detención de Angela Dobrowolski en los últimos meses: la primera fue por intentar asesinar al productor inyectándole insulina mientras dormía y la segunda por cobrar supuestamente unos cheques de su esposo que había falsificado con su firma.

Desde el pasado 15 de octubre, en que declaró como investigada ante el juez que instruye el caso del supuesto intento de asesinato, Dobrowolski tiene pendiente una orden de alejamiento a menos de un kilómetro de su esposo y de los dos hijos que tiene en común con él.

Dobrowolski habría forzado supuestamente el domicilio del productor junto a un hombre, llamado Gabriel, que ya estuvo instalado hasta hace poco en la casa del productor televisivo en Barcelona, al parecer junto a otras personas de su entorno, cuando el intento de asesinato ya estaba siendo investigado judicialmente.

El hombre ya había sido detenido el pasado 2 de octubre, después de un enfrentamiento a gritos ante las cámaras de televisión, a las puertas del domicilio de Mainat en Barcelona, con una mujer que decía ser su exnovia y que explicó a los medios que Gabriel era un "escort" (acompañante de pago) de Angela Dobrowolski.

Ante varias cámaras de televisión, la mujer reclamó a su supuesto exnovio que le devolviera su documentación, momento en que el hombre se acercó a ella desde dentro de la casa, la golpeó, la metió de un empujón en la vivienda y cerró la puerta.

Alertados por las cámaras de televisión, la Guardia Urbana acudió al domicilio -en el que Mainat no estaba- y los detuvo a los dos, a él acusado de un delito de violencia de género y a ella por un delito menos grave de hurto.

El supuesto "escort" quedó en libertad a los dos días, acusado de un delito de maltrato, una causa que se suma a otras dos que se le abrieron en 2018 y en 2019 por hechos similares.