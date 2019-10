De la desaparición de Diana Quer a la detención de El Chicle: 9 claves del juicio

José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle', volverá en unas horas a sentarse en el banquillo de los acusados para responder por uno de los crímenes más mediáticos de los últimos años en Galicia: la desaparición y asesinato de la joven madrileña Diana Quer. Se enfrentará a la pena de prisión permanente revisable como autor confeso y único acusado. Todo discurrirá en una sala que el encausado ya conoce pues es la misma en la que compareció el pasado mes de abril por el intento de rapto de una joven de Boiro (A Coruña) en diciembre de 2017, unos hechos que fueron los que precipitaron su detención como sospechoso del crimen de Diana Quer. ¿Y ahora qué?

Desaparece Diana

-El proceso arrancará en los Juzgados de Fontiñas en Santiago de Compostela más de tres años después de la misteriosa desaparición de Diana, a la que se le perdió la pista el 22 de agosto de 2016, cuando regresaba a su casa de veraneo caminando desde las fiestas de la localidad coruñesa de A Pobra do Caramiñal. Tenía solo 18 años. El Chicle la acechaba y cuando la joven pasó por una zona más desangelada del paseo de la localidad, en una manzana llena de naves abandonadas, la asaltó.

-Hasta ese momento Diana iba absorta y ajena a lo que sucedía enviando mensajes desde su móvil. En el momento en el que fue interpelada por el acusado logró enviar un mensaje a un amigo de Madrid en el que decía "Me estoy acojonando, un gitano me estaba llamando". El joven responde, pero ya no obtiene más respuesta de Diana.

El Chicle y la fábrica de Asados

-El Chicle, según la Fiscalía en un duro escrito, metió a Diana en el maletero de su Alfa Romeo y abandonó rápidamente A Pobra Do Caraminal camino de Rianxo. Iba maniatada de pies y manos con bridas.

- El móvil de la joven lo arroja El Chicle a la ría de Arousa. Meses después mariscando lo encuentran y es ahí donde los agentes de la Guardia Civil consiguen situarlos a ambos en un mismo punto.

-El acusado lleva a Diana hasta una fábrica abandonada en Asados. Allí llega, mete el vehículo y en una nave sombría, sucia y tenebrosa, según Fiscalía, abusó de ella, estrangulándola después.

-A continuación El Chicle arroja el cuerpo de la joven a un pozo de diez metros de profundidad tirando primero su bolso y efectos personales. La ropa la habría dejado en un lugar no determinado. 20 días después acudió a la misma nave, antigua fábrica de gaseosa y de muebles, para lastrar el cuerpo con dos bloques de adobe con un peso de 18,5 kilos unidos entre sí por un cable eléctrico .

Se archiva el caso

-Durante año y medo hizo vida normal con su mujer e hija de nueve años. Pasaba por delante de esa nave cuando iba a visitar a sus padres, cuya casa está a pocos metros de la fábrica y saludaba a los vecinos. Sus padres siempre le han mostrado su apoyo.

En abril de 2017 se archiva el caso

- Ocho meses después de empezar la investigación por la desaparición de Diana, en abril de 2017, el juez instructor, Félix Isaac Anido, decide provisionalmente la causa "por no existir indicios suficientes para dirigir el procedimiento frente a una persona determinada".

- Sus últimos mensajes, su teléfono móvil, desparecido en un primer momento y encontrado después en el mar en Taragoña, la reconstrucción de los últimos pasos o las declaraciones que tomaron los investigadores, sin embargo, no permitieron esclarecer qué había sucedido con la joven hasta que llega el 25 de diciembre de 2017 en Boiro cuando una vecina de la localidad de Boiro denunció haber sido víctima de un intento de rapto y agresión sexual (por el que hoy en día está condenado El Chicle) y señaló a Enrique Abuín como el responsable. Eso precipita su detención.

Boiro reactiva el caso

-Una joven se dirigía a un bar próximo a su casa donde había quedado con otras personas. Iba caminando tranquilamente al tiempo que hablaba con mensajes por su teléfono móvil por la calle Bao en Boiro. No ve como un Alfa Romeo gris con el que se acababa de cruzar cambiaba de sentido para seguirla.

-Se cruzan en una calle con poca iluminación y poco transitada. El Chicle, según la Fiscalía, aparcó el coche al final de la calle, donde la oscuridad era mayor. Bajó del vehículo, se puso la capucha y dejó el motor encendido para "abordar a la joven y privarla de libertad". Relata el escrito que el maletero iba cubierto de una sábana "o manta".

-Cuando la joven llega a su altura la rodea con los brazos por el cuello y la amenaza con un objeto punzante para que le de el móvil. Ella alza la voz y él le amenaza para que entre en el coche y le de el móvil. Ella llega a decirle que le da dinero, pero el objetivo de El Chicle es que entre en el coche sin móvil.

-Al pasar un coche el Chicle la suelta y ella da tres pasos atrás, pero rápidamente la ataca de nuevo y consigue meter medio cuerpo en el maletero. Ella forcejea y sus gritos alertan a dos personas que se acercan hasta allí. Ella logra escapar.

- Por ese caso, 'el Chicle' fue condenado a cinco años y un mes de prisión por los delitos de detención ilegal, consumado, y agresión sexual en grado de tentativa.

Su mujer le deja sin coartada

-Con El Chicle ya detenido el final del caso de Diana Quer se precipita. Rosario, su mujer, se derrumba ante los agetnes y Abuín se queda sin cohartada. Ella mantenía que la noche que desapareció la joven en A Pobra Do Caramiñal estaban juntos.

Las versiones de Abuín

-Ya sin coartada El Chicle al final el 31 de diciembre de 2018 dice donde se encuentra el cuerpo de la joven Diana Quer casi 500 días después. Primero reconoce que la mató, pero de forma accidental porque le habría visto intentando robar gasolina a los feriante que ese día estaban en A Pobra do Caraminal y la atropelló. Ya ante el juez asegura que la asfixió, pero de forma involuntaria.

Así será el juicio: El Chicle declara el martes

- Ahora y hasta mediados del mes de noviembre, Abuín Gey volverá a sentarse en el banquillo de los acusados. En esta caso los cargos que se le imputan son todavía más graves, y pasan por los delitos de asesinato, agresión sexual y detención ilegal, por los que podría ser condenado a la pena máxima, prisión permanente revisable.

- El proceso arrancará el día 28 con la selección del jurado popular que se encargará de analizar los hechos y emitir un veredicto sobre el crimen.

- Al día siguiente, el 29, comenzarán las sesiones de este esperado juicio con la declaración del acusado, en una jornada en la que también está previsto que intervengan como testigos los padres de Diana Quer.

- A continuación, entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre se desarrollarán cuatro jornadas en las que declararán más de 50 testigos, entre los que figuran familiares de Abuín Gey, conocidos de la víctima, feriantes, policías locales, buzos que participaron en la reconstrucción, agentes que revisaron grabaciones y pistas o vecinos.

- A partir del día 6 de noviembre se sucederán las periciales, en las que declararán 40 expertos. Entre las pruebas que se analizarán está la identificación del vehículo del acusado captado por la cámara de una gasolinera, un informe de imputabilidad del acusado, un informe grafológico, el análisis del rastreo de los teléfonos móviles, o el análisis de huellas y restos biológicos en el vehículo de 'El Chicle'; además de los dos informes forenses, que cerrarán las sesiones el 8 de noviembre.

- Los tiempos judiciales estiman que la semana del 11 de noviembre podría entregarse al jurado el objeto de veredicto, tras lo que se iniciará el periodo de deliberación hasta llegar a un fallo.

El punto clave

- Abuín Gey, interno en la cárcel de Mansilla de las Mulas, en León, pero trasladado hace semanas al centro penitenciario de Teixeiro para facilitar su asistencia al juicio en la capital gallega, deberá responder ante la Justicia por la presunta comisión de los delitos de asesinato con alevosía y ensañamiento, detención ilegal y agresión sexual.

Precisamente, dilucidar si Diana Quer sufrió una agresión sexual, como defienden Fiscalía y acusación particular será uno de los puntos clave de la vista oral puesto que esta circunstancia es precisa para que, junto al delito de asesinato, José Enrique Abuín sea condenado a la pena de prisión permanente revisable, la que piden para él la familia de la víctima y el Ministerio Fiscal.