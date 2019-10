Trece días más para saber toda la verdad sobre el asesinato de Diana Quer

"Aplazado el juicio de Diana Quer al no poder constituirse el jurado". La noticia ha llegado como un jarro de agua fría para un padre que espera justicia mientras cada noche escucha los gritos de socorro de la joven en el maletero del Alfa Romeo en el que José Enrique Abuín Gey la metió el pasado 22 de agosto de 2016 en A Pobra Do Caramiñal. Año y medio ha pasado desde que el asesino confeso de la joven dijo dónde se encontraba el cuerpo, dentro de un pozo en una fábrica abandonada. "Solo la maldad más extrema consiguió separarte de mi", escribía la madre. Ambos iban a testificar este martes y estaban todavía en Madrid cuando recibieron la noticia de que la justicia por su hija tenía todavía que esperar 15 días más. Un problema para la constitución del jurado popular retrasa uno de los juicios más mediáticos de Galicia para el 11 de noviembre.

Ese será de nuevo el día D en las vida de los Quer. Una vida que se vio truncada aquel día en el que el pueblo al que habían llegado para veranear Diana con su madre y hermana estaba en fiestas y la joven de 18 años decidió volver a casa sola después de haber estado con los amigos en la feria. Mientras iba caminando por el paseo marítimo alguien empezó a seguirla. Era El Chicle. 500 días después confesó que la mató y dónde dejó el cuerpo, pero asegura que fue todo accidental y que no abusó de ella. La familia Quer confía en los forenses para demostrar que sí hubo móvil sexual. Esta circunstancia es clave para que, junto al delito de asesinato, José Enrique Abuín Gey sea condenado a la pena de prisión permanente revisable, que reclaman para él la familia de la víctima y el Ministerio Fiscal.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, ubicada en Santiago de Compostela, era ayer un hervidero con más de medio centenar de periodistas acreditados y un total de 32 medios de comunicación a sus puertas. Los periodistas se empezaron a agolpar a su entrada y la Policía Nacional decidió colocar unas vallas. La abogada de El Chicle pidió no declarar nada. No quería saber nada de los micrófonos pidiendo paso tapándose la cara. El abogado de la familia de Diana Quer, Ricardo Pérez Lama, sí atendió a la prensa y admitió que la "credibilidad" del único acusado por el crimen de la joven "no es mucha" y, por ello, la parte fundamental del juicio será la intervención de "los forenses" que, confía, ayuden a probar que hubo móvil sexual.

Abogado de la familia Quer a la entrada al Juzgado / EFE

Pero hasta que llegue el turno de los forenses antes tendrán que declarar el acusado, previsto para el próximo 12 de noviembre, y después los padres de la joven. Pérez Lama admitía ayer que el aplazamiento del juicio supone "realmente, para todos, un inconveniente" y para los padres de la víctima todavía más "porque llevan sufriendo años". El retraso lo tacha de un "trastorno para todo el sistema" porque ya es "hora de hacerle justicia a Diana Quer, que es lo que nosotros queríamos". Con todo, el abogado entiende la suspensión de la vista ya que no se pudo llegar al número mínimo de personas para designar al jurado conforme a la ley.

Ayer se debería haber constituido el jurado popular, pero no fue así. Un total de 21 ciudadanos se presentaron para ser parte del jurado, pero hubo cuatro que no prosperaron. En un caso una persona mayor de 65 años renunció. Podía haberlo sido, pero la ley permite a los mayores de esa edad decir que no. En otros dos casos hubo dos renuncias alegando razones médicas y en el cuarto de los casos ha habido una recusación de las partes por falta de imparcialidad, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Finalmente se han elegido a 17 personas, 11 mujeres y seis hombres, pero el mínimo legal exigible es de veinte, de ahí el aplazamiento de la vista.

Otro revés para conocer la verdad de la trágica muerte de Diana Quer. Cuando empezó la investigación la familia también se enfrentó a varios. Ocho meses después de desaparecer la joven, en abril de 2017, el juez instructor, Félix Isaac Anido, decide archivar provisionalmente la causa "por no existir indicios suficientes para dirigir el procedimiento frente a una persona determinada". Pero llegaron. Todos esperaban que El Chicle cometiera un error. Y lo hizo. Asaltó a una joven en Boiro y esto precipitó su detención por la desaparición de Diana Quer.

A Pobra Do Caramiñal

En el auto de apertura del proceso, la Audiencia provincial estableció como hechos justiciables que 'El Chicle' abordó durante la madrugada del 22 de agosto de 2016 a la víctima cuando ésta se dirigía a su casa por el Paseo Areal, en A Pobra do Caramiñal.

Tras interceptarla, narra, 'El Chicle' introdujo a Diana Quer "por la fuerza" en el maletero de su vehículo, "donde la sujetó con unas bridas y la amordazó con cinta adhesiva". De las diligencias practicadas también se desprende que el acusado, supuestamente, arrojó el móvil de la joven por la ventanilla del coche cuando cruzaba el puente sobre la ría, a la altura de Taragoña, donde fue localizado meses después.

Ría de Arousa

Finalmente, y tras llegar a una nave industrial abandonada situada en el lugar de Asados, en Rianxo, el auto, muy crudo en la descripción de los hechos, considera que Abuín Gey violó a Diana Quer mientras la joven se encontraba "atada, sometida y aterrorizada". Para ocultar estos hechos, la estranguló y arrojó el cuerpo a un pozo lleno de agua, al que volvió al cabo de unos días con unos bloques de cemento para lastrarlo y evitar que emergiese.