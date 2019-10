La hermana de El Chicle: "Es un montón de mierda", "asesino" y "violó a Diana"

"Un montón de mierda" así se refiere la hermana de José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, al que en unas horas se sentará en el banquillo de los acusados por la desaparición y asesinato de Diana Quer. Abuín Gey, interno en la cárcel de Mansilla de las Mulas, en León, pero trasladado hace semanas al centro penitenciario de Teixeiro para facilitar su asistencia al juicio en Santiago de Compostela, deberá responder ante la Justicia por la presunta comisión de los delitos de asesinato con alevosía y ensañamiento, detención ilegal y agresión sexual.

Mira también De la desaparición de Diana Quer a la detención de El Chicle: 9 claves del juicio

Precisamente, dilucidar si Diana Quer sufrió una agresión sexual, como defienden Fiscalía y acusación particular será uno de los puntos clave de la vista oral puesto que esta circunstancia es precisa para que, junto al delito de asesinato, José Enrique Abuín sea condenado a la pena de prisión permanente revisable, la que piden para él la familia de la víctima y el Ministerio Fiscal.

La hermana, entrevistada en 'Vive la vida' lo tiene claro: "La asesinó y violó porque como dijo el padre, no iba a tirarla desnuda para llevarla a misa". No se cree su versión de que le hubiera quitado la ropa para que se hundiera antes "porque el se crió en la mar y sabe que alguien con ropa se hunde antes".

Relata cómo le ha cambiado la vida "completamente" porque no ha vuelto a hablar con "nadie de su familia" porque "no me interesa, no me compensa complicarme la vida". No entiende como el resto de los Abuín Gey van a verle, "será porque le perdonan", reflexiona. Y continúa: "Si mi hijo mata a una chica yo le pongo cruz y raya". En el espacio de Telecinco tamibén ha hablado de su comportamiento después de la desaparición de la joven llegando a decir "quién será el hijo de puta que la mató".

El Chicle se enfrenta ahora a la pena de prisión permanente revisable "y si le cae será poco", dice su hermana. Abuín, el único acusado y autor confeso de la muerte, Enrique Abuín Gey, se sentará en el banquillo, ante un jurado popular, para enfrentar un proceso en el que figuran más de 50 testigos y 40 peritos.

El proceso arrancará, casi dos años después de la localización del cuerpo y de la detención de 'El Chicle', con la selección del jurado popular que se encargará de analizar los hechos y emitir un veredicto sobre el crimen. Será el lunes 28 de octubre. Al día siguiente, el 29, comenzarán las sesiones con la declaración del acusado, en una jornada en la que también está previsto que intervengan como testigos los padres de Diana Quer.

En el auto de apertura del proceso, la Audiencia provincial estableció como hechos justiciables que 'El Chicle' abordó durante esa madrugada a la víctima cuando ésta se dirigía a su casa por el Paseo Areal, en A Pobra do Caramiñal.

Tras interceptarla, narra, 'El Chicle' introdujo a Diana Quer "por la fuerza" en el maletero de su vehículo, "donde la sujetó con unas bridas y la amordazó con cinta adhesiva". De las diligencias practicadas también se desprende que el acusado, supuestamente, arrojó el móvil de la joven por la ventanilla del coche cuando cruzaba el puente sobre la ría, a la altura de Taragoña.

Tras llegar a una nave industrial abandonada situada en el lugar de Asados, en Rianxo, el auto considera que Abuín Gey violó a Diana Quer mientras la joven se encontraba "atada, sometida y aterrorizada". Para ocultar estos hechos, la estranguló y arrojó el cuerpo a un pozo lleno de agua, al que volvió al cabo de unos días con unos bloques de cemento para lastrarlo y evitar que emergiese.