Los agentes afirman que el Chicle confesó que volvió al pozo tras cometer el crimen

José Enrique Abuín Gey, alias el Chicle, contó "espontáneamente" a la Guardia Civil que él regresó un pozo de una nave de Asados (A Coruña), donde hallaron el cuerpo de Diana Quer, tras el crimen. La declaración de los agentes data estos hechos el 31 de diciembre de 2017, cuando se halló el cadáver, y su relato sostiene la hipótesis de la Fiscalía y la acusación particular, quienes defienden que el cuerpo fue lastrado dos veces.

En la séptima sesión de la vista oral por el crimen de Diana Quer el capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) José Miguel Hidalgo ha contado a la sala que cuando el único procesado en esta causa los guió por el inmueble, en ese momento diáfano tras la limpieza hecha, "nos decía que tuviésemos cuidado, sabía dónde había huecos y decía dónde pisar".

Cuando accedieron a la planta sótano, el Chicle no quería acercarse e Hidalgo no conseguía ver el silo cilíndrico al que el encausado se refería. "Yo pensaba que sería un pozo con brocal. Él no quería seguir avanzando", ha declarado el guardia civil, y ha añadido que el Chicle tenía por tanto "cierto reparo en ir hasta allí" por conservar en su mente la imagen de cuando había metido a Diana en la arqueta.

Entonces, según el testimonio de Hidalgo, fue ahí cuando José Enrique espetó que había regresado a ese local una segunda vez, un detalle tras el cual incidió en que "tenía el recuerdo de la víctima y que fuésemos nosotros". Hidalgo ha explicado asimismo que los investigadores no sabían que allí había un pozo ni que Abuín Gey tuviese relación con ese edificio precintado y en venta.