Juan Carlos Quer tras ser expulsado del juzgado: "No pude contener el dolor"

No ha podido contener el dolor. Tras nueve sesiones escuchando a testigos, guardias civiles, forenses y a José Enrique Abuín, conocido como El Chicle, dar su versión de los hechos sobre cómo murió su hija Diana Juan Carlos Quer ha sido expulsado del juzgado por dirigirse al acusado y gritarle "podía haber sido tu hija". El padre de la joven de 18 años que desapareció el pasado 22 de agosto de 2016 en A Pobra do Caramiñal y cuyo cuerpo apareció 500 días después en un pozo ha querido pedir perdón en su red social de Twitter al jurado y al magistrado asegurando que no pudo más. "No puedo comprender como un padre puede hacer a una joven que podría ser su hija la atrocidad que hizo pasar a Diana, tras violarla y asesinarla, tirar su cuerpo a un pozo", aseguró.

El juez Ángel Pantín ha expulsado este viernes al padre de Diana, Juan Carlos Quer, de la sala en la que se celebra el juicio contra Enrique Abuín, después de que éste increpase al acusado: "Podría haber sido tu hija". Ha sucedido durante el visionado de las imágenes de la reconstrucción de los hechos que Abuín Gey realizó con los agentes en junio de 2018 para explicar el modo en que, según él, mató a Diana, la llevó a Asados y la dejó en el pozo.

Justo en el momento en el que, en la sala, podía verse cómo Enrique Abuín introducía el maniquí que simulaba ser la joven por la tapa del pozo de la nave abandonada de Asados, Juan Carlos Quer se ha levantado y ha increpado al Chicle: "Podría haber sido tu hija". En ese momento, el presidente del Tribunal le ha dicho que abandonase la sala, ante lo que Juan Carlos Quer se ha disculpado y ha abandonado el edificio judicial. El acusado no lo ha mirado directamente en ninguna ocasión.