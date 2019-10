Nuevo mensaje de la madre de Diana: "Mi hija Valeria vuelve a autodestruirse"

El juicio por la muerte de Diana Quer empezará en unas horas con su asesino confeso en el banquillo: José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle. Un día antes su madre, Diana López Pinel ha querido reflexionar en las redes sociales sobre su otra hija, Valeria Quer, quien asegura que vuelve a castigarse y autodestruirse. Su mensaje lo ha lanzado en Instagram adjuntando una foto de la joven que semanas atrás se enfrentó a ella en la puerta de los juzgados de Majadahonda donde acabaron los Quer tras una demanda de López Pinel a su exmarido. Juan Carlos Quer fue puesto en libertad y la madre de Valeria con una denuncia de su exmarido por simulación de delito.

Ese día Valeria Quer se cruzó reproches con su madre con las cámaras delante. La joven quiso poner de manifiesto que su madre mentía en relación a la denuncia que había presentado por presuntos malos tratos contra Juan Carlos Quer y un intento de atropello. "Es todo mentira", aseguraba al mismo tiempo que la madre le respondía que a ella "también le había pegado". "Deja de dar pena. No vengas aquí a decir mentiras. Jamás te intentó atropellar, jamás", le espetó .

A continuación Diana López quiso aclarar que"como sabéis, mi exmarido me retiró la custodia de mi hija a los 10 días de haber desaparecido Diana. Está siguiendo con la misma dinámica y con la misma estratégica de manipular a mi hija. Ya habéis visto en qué condiciones está. Yo solo quiero que mi hija vuelva conmigo para estar bien y que esté a salvo. Y no lo está". Lo mismo aseguraba días después en el programa de Espejo Público, donde aseguró que temía por su vida por unas fotos que había subido a la red de Instagram "en las que tiene hachís y pastillas".

Ahora vuelve a preguntar a sus seguidores en la red social si alguien está viendo la realidad: ¿nadie se da cuenta de su sufrimiento? ¿Valeria será una crónica de una muerte anunciada mientras toda España mira impasible?, se pregunta. En el mismo mensaje asegura que no le importan las críticas, "me importa la vida de la única hija que me queda.No os molestéis en insultarme, eso ya lo he vivido y lo vivo a diario, ahora lo único que sé es que tengo que salvar su vida, y eso es más importante que cualquier otra cosa".