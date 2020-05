La Comunidad de Madrid tendrá que esperar al menos una semana para iniciar la desescalada, después de que el Ministerio de Sanidad no haya autorizado su petición de pasar a la fase 1, tras la convulsa jornada de ayer que acabó con la dimisión de la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, que no firmó la decisión acordada por el Gobierno regional. Madrid se suma, de este modo, a Cataluña y Castilla y León, que, con pequeñas excepciones en sus territorios, han optado por seguir en la fase 0 o de preparación, en la que también permanecerán de momento, pese a no haberlo solicitado, las provincias castellanomanchegas de Toledo, Ciudad Real y Albacete, las andaluzas de Málaga y Granada y 14 de los 24 departamentos sanitarios de la Comunidad Valenciana.

22:15.- Las comunidades autónomas que pasarán este lunes 11 de mayo a la fase 1 de la desescalada podrán adaptar la franja horaria reservada a los paseos de los menores de 14 años -actualmente de 12.00 a 19.00 horas- a la temperatura, aunque se mantendrán las franjas para separar las actividades deportivas, las salidas de los mayores de 65 años y las de los niños. "Se permite a la comunidades autónomas adaptar las franjas de actividad para paseos, actividad físicas y para paseos con niños, a aquellas las circuntancias climátologicas de sus respectivas zonas territoriales", ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa en la rueda de prensa telemática en la que ha dado cuenta de las provincias que pasan a esta fase.