EEUU atribuye los últimos incidentes a un programa militar de espionaje chino.

El responsable del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha vinculado el reciente derribo de los últimos objetos no identificados sobre Norteamérica a la existencia de un programa militar chino de globos.

El propio Kirby ha explicado en rueda de prensa que no puede "dar muchos detalles en público" sobre estos últimos incidentes, pero ha asegurado que una mejora reciente en los sistemas de radar estadounidenses sería el motivo del incremento de detecciones de estos globos. Así, Kirby ha resaltado que durante la Presidencia de Donald Trump no se logró detectar este tipo de objetos, mientras que ahora, con el presidente Joe Bide, sí se ha logrado, informa la prensa estadounidese.

Además Kirby ha querido diferenciar el globo espía chino derribado en el Atlántico hace una semana de los tres objetos derribados en el último fin de semana. El primero, a diferencia de los otros tres, tenía capacidad de maniobra y estaba siendo controlado de forma remota. Además volaba a una altitud mucho mayor de más de 18.000 metros.

El globo espía tenía capacidad para transportar tres autobuses escolares y estaría siendo utilizado para vigilar bases militares, mientras que los otros tres objetos simplemente se movían a merced del viento a una altura mucho menor, aunque peligrosa para la aviación comercial. Tras estas incursiones chinas, Estados Unidos y Canadá han incrementado la vigilancia mediante el Mando Aeroespacial Norteamiericano (NORAD) "mejorando nuestra capacidad de radar", según Kirby.

El portavoz de la Casa Blanca ha indicado que es difícil para un radar detectar objetos de pequeñas dimensiones como estos globos y ha explicado que suele haber pequeños objetos no militares estadounidenses utilizados con fines científicos que pueden llevar a confusión.

EEUU no ha lanzado globos sobre china

En cuanto a tres los objetos derribados el viernes, el sábado y el domingo, Kirby ha explicado que "no hemos podido concretar con certeza qué eran estos objetos, así que actuamos con precaución para proteger la seguridad, nuestra seguridad, nuestros intereses, y la seguridad de la navegación aérea".

Además, Kirby ha subrayado que Estados Unidos no ha lanzado globos espía sobre china en respuesta a la acusación lanzada este lunes por Pekín sobre la presencia de al menos diez de estos aparatos en espacio aéreo chino durante el último año. "No tenemos globos de vigilancia sobre China. No tengo información de que tengamos ningún aparato volando en el espacio aéreo chino", ha reseñado.

Otra portavoz estadounidense, Karine Jean-Pierre, había aclarado previamente a la rueda de prensa de Kirby que estos incidentes no tenían nada que ver con actividad extraterrestre. "Sé que ha habido preguntas e interés sobre esto, pero de nuevo tengo que decir que no hay indicios de alienígenas ni de actividad extraterrestre relacionada con los últimos derribos" de objetos, ha apuntado.