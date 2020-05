El 'efecto dominó' de no pasar de fase: las provincias turísticas temen por la imagen

"Agravio comparativo". Son las palabras que están en boca de todos los hosteleros de Málaga, Granada, Gerona y el resto de provincias de perfil turístico que se han quedado fuera de la fase 1. Hace apenas dos meses, el diario La Información preguntaba a Luis Callejón, presidente de AHECOS (Asociación de Hoteleros de la Costa del Sol), sobre las expectativas de cara a la Semana Santa. Callejón respondía: "Lo que nos preocupa no es la Semana Santa; el problema va a llegar en verano". Y ha llegado. La Covid ha comprometido la campaña veraniega de todos los destinos turísticos, pero algunos como los antes mencionados van a tener que soportar, en palabras de los propios afectados, el sambenito de "no ser zonas seguras" o, cuanto menos, no tanto como otras.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, expresó su malestar con la decisión del Ejecutivo de Sánchez de dejar fuera a Málaga y Granada de la transición a la fase 1 de desescalada a partir de este lunes. A raíz de que se anunciara la decisión, otros pesos pesados de la política andaluza, como Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, o María Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella (ambos del PP), criticaron la resolución y señalaron el "daño reputacional" –en palabras de Juanma Moreno– que representa la decisión para la Costa del Sol. Se quejan de no poder competir por los turistas en las mismas condiciones que sus competidores más directos.

La bomba de no pasar de fase cae en la Costa del Sol cuando el organismo que dirige Salado ha sacado a licitación una campaña "basada en los atributos de seguridad y confianza en el destino", tal y como informa la Agencia Europa Press.

Es el mismo caso que el de los hosteleros y restauradores de Granada, que a pesar de gozar de un mercado turístico más modesto que los de Málaga, también ven sus opciones reducidas. "Nuestra imagen queda muy tocada al no haber pasado de fase". Gregorio García es el presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Granada y reclama un trabajo más al detalle para decidir qué territorios pueden llevar a cabo la transición entre una fase y otra. En declaraciones a La Información, pone sobre la mesa los "80 pueblos" granadinos que no tienen "ni un caso de Covid" y que van a tener que permanecer –como mínimo– una semana más en la fase 0. "Yo creo que el día 18 pasamos a la 1", desea.

¿La meta? El 1 de julio

Antes de Semana Santa, Callejón avisaba de que "es muy fácil arruinar la reputación de un enclave turístico, pero difícil volver a lograr una buena imagen". En conversaciones con este diario, ya en su día predijo que las ganancias iban a ser prácticamente cero en la campaña estival y, a día de hoy, cifra sus previsiones en un 15% de beneficios con respecto al año pasado. Málaga es la segunda provincia española que más turistas extranjeros recibe año tras año solo por detrás de las Islas Baleares, y la proyección de sostener los números del turismo español con viajeros nacionales no es el plan más 'ad hoc' con el que podía encontrarse la provincia, que, aunque también es fuerte en el ámbito nacional, vive esencialmente del turismo europeo. Además, Baleares sí que ha pasado de la fase 0 a la 1, con lo que ya puede poner en marcha su maquinaria.

No obstante, Callejón no da la temporada por perdida y pone el 1 de julio como fecha límite "para haber superado todas las fases necesarias para abrir con garantías nuestros hoteles". Es plenamente consciente de la dificultad que representa no haber pasado todavía de fase, pero, por otro lado, también entiende que, "aunque estuviéramos en la fase 1, aún no tendríamos los hoteles abiertos". Con todo, desde su punto de vista, lo importante es llegar a ese 1 de julio con todo preparado para poder salvar el año. "Si la cosa empeora, habrá que ir posponiendo esa fecha; pero la ilusión que tenemos es que a partir de primeros de julio podamos tener un buen número de establecimientos hoteleros abiertos", concluye.

Gerona y Valencia, en la misma tesitura

Si en agosto de 2019, por poner un ejemplo, pernoctaron en los hoteles y apartamentos malagueños un total de 111.413 turistas extranjeros, en los de Gerona –la tercera provincia de España en ese campo– lo hicieron hasta 47.056. Es otra de las provincias que todavía se mantiene en la fase 0, pero lo que preocupa a Martí Sibrià, el gerente de Grup Costa Brava Centre, va todavía más allá de eso. Como en el caso de Málaga, también tiene que ver con la procedencia de los viajeros. En declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias, ha asegurado que: "Mientras solo pueda venir el turismo gerundense, va a ser todo muy complicado".

La costa de Valencia y la costa Blanca son otros dos territorios que todavía se mantienen en la fase 0. Núria Montes, de la Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca, le quita importancia al asunto y también apunta que "no habrían abierto muchos hoteles si hubiéramos pasado de fase". Como el resto de sus colegas, pone el acento en lo que pasará después. Y es que eso sigue siendo una incógnita. Los hosteleros de las provincias turísticas españolas trabajan aprisa con la esperanza de salvar el año e impedir que cierren sus estaclecimientos.

Por el momento, zonas como la de la Costa del Sol, donde la temporada alta comienza mucho antes que el verano, ya han perdido la mayor parte de sus potenciales beneficios. Luis Callejón se encomienda al 1 de julio para ponerse en marcha. "Mientras tanto", concluye, "¿para qué vamos a abrir si no tenemos clientes?".