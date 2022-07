El fuego de Las Hurdes arrasa con 2.600 hectáreas en Extremadura y Salamanca. 

El incendio declarado en la comarca cacereña de Las Hurdes este lunes, que ha obligado al desalojo de seis núcleos de población, ha arrasado ya 2.500 hectáreas de Extremadura y 100 de Salamanca. Es un incendio "importante y complicado", que va a hacer "mucho daño", aunque lo fundamental es que no lo cause a las personas porque todo lo demás "es recuperable", ha afirmado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en una visita a la zona. Acompañado por la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, y la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, el jefe del Ejecutivo ha afirmado que la noche ha sido "muy complicada" y que también lo será esta jornada, y ha manifestado que "no hay ninguna duda" sobre el origen del incendio, que ha sido provocado por un rayo.

Ha trasladado un mensaje de confianza por el conocimiento y experiencia de quienes están al frente del operativo, así como en la coordinación entre Extremadura y Castilla y León, que "funcionará a la perfección" y cuyo mando unificado se ha instalado en Vegas de Coria, alquería de Nuñomoral (Cáceres). Según ha detallado la titular de Agricultura, el fuego ha afectado hasta el momento a 2.500 hectáreas de Extremadura y 100 de Salamanca y en su extinción trabajan cerca de 300 profesionales y 17 medios aéreos de la Junta de Extremadura, del Ministerio para la Transición Ecológica y de Castilla y León. A ellos se suman cuatro brigadas de refuerzo en incendios forestales (BRIF) y la Unidad Militar de Emergencia (UME) con un centenar de miembros, de los que 50 ya están trabajando y los otros 50 son para el refuerzo.

Al igual que Fernández Vara, ha subrayado que es un incendio "largo" y "complicado", y ha manifestado que en estos momentos preocupa la cuerda que va hacia Nuñomoral y la que sube desde Cabezo a la provincia de Salamanca. Ha recordado que se han desalojado seis núcleos de población, en torno a un centenar de personas, que se encuentran acogidas en Montehermoso, Ciudad Rodrigo y en casas particulares, y ha afirmado que hasta el momento no se ha producido ningún daño personal ni a viviendas, salvo algún corralón "muy pequeñito". A este respecto, ha valorado la actuación realizada por efectivos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios de Cáceres con dos unidades defendiendo Ladrillar y Aceitunilla para que el fuego no llegara al casco urbano.

García Bernal ha agradecido el trabajo de los profesionales de extinción y del alcalde de Ladrillar, Santiago Domínguez, que ha estado "desde el primer momento" con los equipos de extinción y la Guardia Civil, así como la colaboración de este cuerpo en la evacuación. Ha recordado además que anoche se preparó el "plan B" para Las Mestas y Nuñomoral por si había que evacuar, algo que no hizo falta, pero el operativo está ya preparado. Por su parte, la delegada del Gobierno ha destacado el nivel de coordinación para afrontar este incendio y que todos los medios que las dos comunidades autónomas están reclamando al Gobierno de la nación "se están desplazando en el menor tiempo posible". A las 16 horas, el Plan de Protección Civil Territorial de Extremadura (Platercaex) volverá a reunirse para analizar la situación.