Resines hace spoiler sobre su próxima peli: desvela el hombre y el mayor secreto

Álex González y Antonio Resines intentaban empezar el programa haciéndole la pelota al presentador. Que si le regalaban una taza por aquí, que si le enmarcaban una foto de una rotonda por allá… pero, nada de nada les valía para que su amigo Motos fuera compasivo con ellos y le hiciera la entrevista más suave.

"12 millones y medio, que es lo que te toca a ti en la película, Álex, es lo que tienes tú en el banco, ¿no, Antonio?", comenzaba fuerte Pablo la entrevista. "No, yo no", confesaba Antonio tras haber fardado en otro programa de que su cuenta bancaria contaba con varios ceros. “Me alegra que me hagas esta pregunta porque quiero explicarlo.”,continuaba Antonio. "Y, sobre todo, porque este programa tiene más audiencia que otros", decía Resines haciendo referencia al programa de Broncano en el que es entrevistado habitual.

“Yo llegué a tener eso y más, pero ahora estoy arruinado. Lo gasté todo. Confesaba el actor.” Una respuesta a la que el presentador respondía con otra pregunta: “Y, cuando tienes mucho dinero, siempre es un problema... ¿Qué le dices a la gente cuando te pide dinero para no dárselo?”. “Yo siempre se lo doy.”, respondía de nuevo Antonio arrancando el aplauso del público.

“Además, en la película hago de padre. Bueno, en esta no pero en otra sí qué hago de tu padre.”, confesaba Antonio dejando atónito a su compañero Álex, que intentaba frenar a Antonio, mientras que él continuaba con la historia: “Que sí, que sí, que se puede decir. No voy a destripar la película, pero yo hago de tu padre.”

A González le daba la risa y le pedía que, por lo menos no dijera el título para que la gente no lo recordara: “Pues sí lo digo, es Orígenes Secretos.”, confesaba Resines arrancando el aplauso y la carcajada del público. Una respuesta a la que las hormigas contestaban: “ ¿Me estás diciendo que se llama Orígenes secretos y me estás destripando que tú eres el padre?”. Habrá que esperar para saber si es verdad lo que nos ha contado o si por el contrario, solo nos estaba tomando el pelo.