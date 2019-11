Laura Paussini, a Motos: "No te quiero volver a ver hasta que nos casemos"

He cenado rápido para ir a saludar a Laura Paussini, y, cuando llego a la puerta de su camerino, me abre la puerta desnuda…", confesaba Pablo. "Eh, desnuda no. Con una toalla", le hacía rectificar Laura. "Bueno, vale. Y me decía: "Fuera. No te quiero ver. Hasta que nos casemos", aseguraba Pablo que le había dicho la cantante.

Pero, la historia no acababa ahí. "Y yo he hecho así como si fuera un gatito con la patita, y me he quedado como loco", continuaba Pablo. "Estás loco, y por eso te amo", respondía Laura. "El amor, el amor, Pablo Motos, me late el corazón", le cantaba la italiana a Pablo haciéndole sonreír.

"Es el amor, Pablo. Pero ya empezamos mal", cortaba Laura el amor y el humor con esta frase. "Joder, yo ya no sé si estoy enfadado yo o si estás enfadada tú", decía Motos entre risas. "Es que la última vez, el tipo me hizo una promesa y ahora no hay nada en la mesa", cebaba Paussini. Las hormigas aprovechaban para meterse en la conversación y se reían de Pablo asegurándole que, Laura, había hecho que se desenfadase para enfadarse ella.

Y Laura continuaba… "La última vez me prometiste darme arroz. Y ayer en el programa tenías tortilla". "Es que no me acordado", decía Pablo. "No, es que no quieres darme arroz". Y no solo se lo decía con palabras sino que también se lo decía cantando.

"Estás estupenda", le decía Motos. "Sí, el único problema es que no sé hablar bien todavía", confesaba Laura. Una respuesta para la que Pablo también tenía contestación: "Pero me gusta cuando dices palabras mal, te hace sexy". Laura se ponía a gritar como una loca y le repetía la mítica frase al presentador de… "He venido a divertirme a El Hormiguero".