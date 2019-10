Luis Figo habla sobre sus fiestas: "Salgo de casa cuando mi mujer está dormida"

La modelo Helene Svedin y su marido, uno de los mejores extremos del fútbol, Luís Figo, acudieron a divertirse al plató de El Hormiguero y, no solo sacaron su lado más romántico, sino también su parte más íntima y desconocida.

Tras confesar el futbolista en la primera parte de la entrevista que se enamoró de su pareja por ser guapa, elegante y buena persona, y ella manifestar que le encanta de Figo que siempre está ahí, la pareja confesó cómo lo había pasado al llegar a España y aseguró que se apoyaron mucho en sus amigos íntimos. Un manifiesto que llevó a Pablo a hacer una reflexión que ninguno de los se esperaba.

"Tenía muchas ganas de enseñarte esto", le aseguraba Pablo al futbolista, que lleva más de siete años sin visitar su programa. "Hace un tiempo vino a divertirse al programa el futbolista brasileño Ronaldo Nazario, e hizo unas declaraciones inesperadas sobre ti que tenía ganas de que vieras", continuaba el presentador. Helene miraba a su pareja y Figo se sonrojaba sin saber muy bien que podía haber dicho su amigo y compañero de equipo de sobre él. Unas declaraciones que no sólo afectaban al futbolista, sino también a su pareja.

Entraba el vídeo, y Ronaldo confesaba: "El presidente del Real Madrid me preguntó un día por qué no te quedaba en casa como hacía Figo", decía Ronaldo en alusión a las cientos de críticas que suscitaban sus salidas nocturnas cuando era futbolista.Y Ronnie continuaba: "Presi, si yo tuviera la mujer que tiene Figo, me quedaría en casa sin pensarlo".

Una confidencia que, lejos de sorprender a la pareja, hizo que soltaran la carcajada más grande de la noche al escucharla. Y es que, el exextremo aseguraba que ya sabía de estas declaraciones porque Robine ya las había hecho muchas veces en el vestuario y que ya sabía que su mujer atraía mucho a Ronnie, pero añadía entre risas: "El dice que si tuviera mi mujer se quedaría en casa… pero si él supiera que yo salgo de casa cuando mi mujer está dormida…".

Un chiste que sorprendió al mismísimo Motos, ya que no se esperaba la respuesta. Helene miraba a Figo, él la abrazaba y confesaba que era broma para que quedara claro que todo era fruto del tono jocoso de la entrevista.