Pilar Rubio desvela el secreto mejor guardado del escote de Jennifer López

El reto de esta semana de Pilar Rubio era sorprender a los espectadores enseñándonos el último grito en el mundo de la moda, y para ello, la expresentadora se presentaba en el plató con unos apliques en las cejas explicando que es el tipo de maquillaje que, según ella, se llevará próximamente. Y la cosa no había hecho más que empezar, porque, además venía dispuesta a enseñarnos cómo utilizar las colchas que tenemos por casa para hacer ropa de invierno.

En el plato entraban: una mesa con un par de colchas y un maniquí con el que poder realizar este reto semanal. Pilar se acercaba al maniquí con una colcha en la mano y le amarraba a la cintura, con la ayuda del piloto Mar Márquez, el invitado de ese programa, y con mucha mucha maña, la típica colcha que tenemos todos en casa. Remataba la manualidad con una cinta que enrollaba al rededor de la cintura del maniquí y construía así una moderna e ingeniosa falda de invierno.

Pero la cosa no acababa ahí. Pilar se guardaba un ultimo secreto: el truco de belleza definitivo de Jennifer López. "No sé si os acordáis del mítico vestido de Versace que JLo llevaba hace unos días un desfile. Bien, pues tiene truco", confesaba la exactriz.

“No diré yo que Jennifer López no sea así de estupenda, pero para poder caminar sin ningún tipo de problema se pone cinta de doble cara a cada lado del escote para que no haya ningún percance y no enseñen más de la cuenta.”, aseguraba Pilar desvelando el secreto de la cantante.

Como siempre, la expresentadora intentaba darle su toque de humor a la sección y explicaba entre risas: “se llama cinta de doble cara porque pega por los dos lados.