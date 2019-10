Pilar Rubio prepara un perrito caliente con una excavadora en su último reto

"Que entre Pilar Rubio", pedía Pablo Motos. Y Pilar ya estaba preparada. No pasaban ni siquiera unos segundos hasta que llegaba al plató de 'El Hormiguero' y se disponía a explicar el reto semanal que más nerviosa la había puesto en varios meses. "Pablo, me has pedido que cocine y yo vengo dispuesta a hacer un perrito caliente con una excavadora de obra", explicaba. Un reto que hacía dudar a Nicky Jam, el invitado del programa, de las capacidades de la expresentadora. “Ella es capaz de eso. Pilar Rubio es capaz de eso más. Es capaz de todo.”, comentaban las hormigas recalcando que la exactriz siempre consigue lo que se propone.

Pilar se subía a la excavadora, la llevaba a plato y movía con fuerza el brazo de la maquina asegurando que le daba más miedo el techo, por si se le escapaba el brazo de cientos de kilos que estaba moviendo, que cualquier otra cosa.

Las hormigas bromeaban con que esto era solo un ensayo, ya que Pilar próximamente realizaría una operación de fimosis con la misma excavadora, mientras, la reciente mujer de Sergio Ramos, mantenía la calma y agarraba el pan del perrito muy lentamente con la pinza. Levantaba uno de los panes que había apilados en una mesa manteniéndolo en perfecto estado, a pesar de asegurar que lo había aplastado un poquito, y lo soltaba encima de otra mesa con éxito.

Con una maña inesperada, abría el mencionado pan por la mitad con uno de los lados de la pinza de la excavadora, y volvía a dirigirla hacia atrás para coger la salchicha. "Está haciendo un perrito con una máquina que podría partir toneladas de hormigón", recalcaba Motos. Pero Pilar no se conformaba con hacer un perrito, necesitaba perfeccionarlo poniendo ketchup.

Lograba la hazaña y Pablo continuaba añadiendo dificultades: "Pili, ¿me puedes coger el bocadillo y dármelo?", preguntaba Motos. "Me pides el más difícil todavía". Pero Pilar tenía ganas de conseguirlo. Volvía a mover el brazo y lo acercaba al perrito, lo agarraba y se lo pasaba a Motos con una facilidad que dejaba boquiabiertos a todos y cada uno de los presentes en el plató de El Hormiguero.

"Esta mujer es una máquina, y nunca mejor dicho", remataba Motos dando por finalizada la sección.