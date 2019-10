Casado: grupos secretos de WhatsApp, cigarros de la risa y huevos fritos

Tras una larga entrevista política en la que Pablo Motos se mostraba más contundente que nunca con el candidato del Partido Popular, incluso hablándole del polémico tema de la exhumación del dictador Francisco Franco, llegaba la parta más amable del programa para Pablo Casado. Ese momento en del que disfrutan todos y cada uno de los que pasan por el plató de “El Hormiguero”: el momento Trancas y Barrancas.

Las famosas hormigas sometían a Casado a la “rueda de prensa ibérica”, para la cual le pedían la máxima sinceridad. Y empezaban fuerte, la verdad: “¿Tiene usted un grupo de WhatsApp con el partido en el que se envíen Mamés de Pablo Iglesias y otras cosas?”, preguntaba Trancas. Una cuestión a la que el candidato de los populares contestaba con total sinceridad: “Y hasta de Pablo Motos, también.”. Una confesión que hacía sacar a las hormigas su lado más canalla: “Me puedes decir alguien que esté en el grupo.”, preguntaban. “Ahora tenemos un grupo que se llama ‘Campaña’, en el que están todos los candidatos nuevos del partido.”, respondía Casado. Un manifiesto al que añadía que a todos los de su partido los tiene guardados por el apellido: “Como por ejemplo: Aznar.”

Pero por si esto os parecía poco, las hormigas tenían mucho más que preguntar: “ Cuando vas a la iglesia… ¿cuánto es lo máximo que pone usted en el cepillo?”. “Como tengo niños pequeñitos, siempre son moneditas para que echen ellos, pero con el Domund metemos billetitos.”, confesaba Casado entre risas. Una cuestión a la que se le añadía otra mucho más interesante y que todo el público estaba esperando, ya que se la habían hecho a los otros candidatos: “¿Ha probado usted los cigarritos de la risa?”, preguntaban las hormigas. “Voy a decir… Yo fumaba, los cigarritos pero no de la risa, y lo dejamos cuando nació el chiquitín.”. La respuesta no era suficiente y Motos se mostraba incisivo: “Pero… ¿y de la risa?”, preguntaba Pablo haciendo referencia a los porros. “ No, no, electrónicos, pero otros no.”, respondía el candidato a presidente del gobierno.

La entrevista más comprometida finalizaba preguntándole al candidato de los populares sobre su plató estrella en la cocina: “La verdad, es que no cocino mucho, pero hago unos huevos fritos que…”