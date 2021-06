El incendio en el Hotel Nuevo Madrid no deja heridos pero sí daños materiales. 

Parte de la fachada del hotel Nuevo Madrid ha comenzado a arder a media tarde de este jueves, provocando una impresionante columna de humo y fuego visible desde varios puntos de Madrid, aunque no hay heridos, han informado a Europa Press fuentes policiales. El hotel Nuevo Madrid está situado en la calle Bausá número 27 de Madrid, en la zona de Pío XII, junto a la M-30. Hasta el lugar se han acercado por el momento 15 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, 9 equipos del Samur-Protección Civil en preventivo y patrullas de la Policía Municipal y Nacional, ha detallado una portavoz de Emergencias Madrid. De momento no hay daños personales, aunque sí son apreciables los materiales.

Las cerca de 200 personas que estaban en el interior del Hotel Nuevo Madrid en el momento del incendio han abandonado el edificio con rapidez y sin problemas, algunos de ellos en toalla ya que se encontraban en el spa o familias enteras con sus pertenencias con las maletas hechas. Según ha podido constatar Efe los clientes del hotel han salido aturdidos aunque de forma ordenada.

Bomberos refrescan fachada del hotel Nuevo Madrid tras controlar incendio.

Frames de vídeo 🎥📲 pic.twitter.com/ttjps2aEEz — Nacho Martín Gómez (@Nacho_Martin_VJ) June 3, 2021

Algunos de ellos han abandonado el edificio en toalla ya que se encontraban en el spa y desconocen a esta hora cuando van a poder volver a entrar a recoger sus pertenencias. También había hospedadas familias de cuatro miembros que estaban en la planta novena y al ver las llamas por la ventana han recogido sus cosas y han salido sin mayores problemas. Otros clientes estaban completando la entrada en el hotel en la recepción y no les ha dado tiempo por el fuego. "Venía por trabajo y no he podido acceder al hotel estaba en la planta segunda", apunta un huésped. Eduardo y David son otros dos clientes del centro que acababan de llegar del trabajo. "Estábamos en la planta ocho y hemos olido a fuego por la ventilación de la ducha. Nos hemos ido como buenamente hemos podido", señalan a Efe.

Según las primeras hipótesis, el fuego se habría originado sobre las 18:45 horas en una terraza y habría salida por la superficie, en unos de los esquinazos, hacia la azotea y también a algunas plantas posteriores. Están cayendo trozos a la calle y a un instituto cercano, por lo que se ha cortado la zona para evitar daños. Los agentes han cortado a continuación la M-30 en ese punto, por lo que está ocasionando importante retenciones, unido al llamado 'efecto mirón' sobre el incidente, que ralentiza el tráfico en ese punto.

El flamante hotel, inaugurado en 2005, gira en torno a un impresionante atrio de 40 metros de altura que recibe luz solar directa. Tiene 225 habitaciones. Se desconoce cuántas personas están hospedadas en el establecimiento, especializado en cliente de negocios por su ubicación cercana a Chamartín e Ifema.