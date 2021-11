El único habitante de una aldea perdida de Asturias: "Nos han abandonado".

Jose tiene 60 años y vive solo en El Coucellín. Y cuando decimos solo, es que es, literalmente, el único habitante de esta aldea de Asturias perteneciente al Concejo de Tineo. Este hombre ha vivido en el pueblo “toda la vida” y se gana el pan como leñador: "Hay días que parto leña, otros días estoy con la desbrozadora, luego tengo que cargar esa leña y repartirla en los pueblos de alrededor". Jose empieza con 'el tajo' a las 9 de la mañana y regresa a casa cuando anochece. Durante este intervalo solo para a la hora de comer, y precisamente es en este descanso cuando, el leñador, con un característico acento asturiano, atiende a La Información. Tímido y de pocas palabras al principio, enseguida coge carrerilla: "Cada vez hay menos habitantes en los pueblos de alrededor y eso lo noto", comienza. No oculta su preocupación por el proceso de despoblación que están sufriendo las zonas rurales españolas.

Una panorámica de El Coucellín. La Información

Para intentar solventar esta cuestión, el pasado martes ocho presidentes autonómicos se reunían en la Cumbre de Santiago, en la que firmaron 35 puntos para combatir la financiación y la despoblación. En su declaración institucional piden que prime el coste de los servicios, así como un mayor peso para el criterio demográfico. Este consenso multilateral busca dejar de lado los "legítimos espacios bilaterales" entre el Gobierno y cada región, cuantificar de forma completa las necesidades de gasto reales y equidad en la asignación de recursos.

Además, en este documento se incluyen puntos como la superficie, la dispersión, la baja densidad, la orografía, la baja natalidad, y el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población, puesto que son, según apunta el texto, "condiciones innegables de un mayor coste en la prestación de servicios" cuyo efecto piden que se cuantifique de forma completa y ponderarse en mayor medida que en el actual sistema.

Jose, sin embargo, no se hace muchas ilusiones y no disimula su decepción con las instituciones públicas: "Es que ya no es que no hagan nada, es que encima están perjudicando a la gente que viven en los pueblos". Se refiere a la publicación en el Boletín Oficial del estado (BOE) de la declaración que incluye al lobo como especie protegida en toda España: "Hay mucha gente que tiene ganaderías, tiene animales, y el lobo se come el ganado. A mí, hace unos años, un oso me destruyó las colmenas de abejas que tenía". Jose entiende la preocupación por las especies, pero cree que la normativa vigente no estimula que los habitantes se queden en la zona, y explica que eso provoca que la gente que le da trabajo se acabe marchando: "Además están perjudicando a las personas que trabajan en el campo, no puede ser que la luz haya aumentado tanto", reivindica.

En cuanto a la subida de los precios, este autónomo dice que también lo acaba acusando, sobre todo en la electricidad, de la que asegura pagar el doble: "Antes el recibo era de 30 euros y ahora es de 60". Además, Jose destina 70 euros al mes para la gasolina de su coche, imprescindible para una persona que necesita su propio vehículo para trabajar. También consume otros 70 euros de carburante para el uso de sus herramientas, cantidad que se le suma a los gastos de la cesta de la compra. El leñador también mantiene a sus animales, aunque confiesa con alivio que al menos no tiene que pagar por su casa.

Jose, el único morador de El Coucellín. La Información

Como autónomo, Jose cuenta que solo paga el 21% de IVA de su facturación: "Trabajo solo, normalmente los encargos me los mandan personas mayores que viven en los pueblos de la zona". Suele cobrar unos 80 euros de media por pedido, siempre y cuando utilice sus propias herramientas. Ahora mismo dice que "se apaña", pero insiste en que cada vez hay menos población en las aldeas vecinas, y eso implica que también hay menos clientes.

Pero no siempre ha vivido solo. "Hace un tiempo estuve viviendo en Tineo (término municipal de El Coucellín), con una pareja, pero aquello no funcionó y a los cinco años volví al pueblo". Señala que el pueblo es más barato, y asegura, sin tapujos, que no le importa vivir solo: "Yo no soy una persona que se tire todo el día en los bares; si necesito ver a alguien voy y me tomo un café o lo que sea, pero no estoy todas las tardes".

En España hay 1.800 núcleos de población en los que tan solo vive un habitante. Zonas rurales que se encuentran en su mayor parte en el centro y el norte del país, y que agonizan cada vez más al ver cómo su población huye hacia las ciudades, abandonando lugares que hace no tanto tiempo lucían joviales y desprendían vida, y que ahora presentan un aspecto cada vez más consumido y desolador.

A pesar de este panorama, la España Vaciada está en pie de guerra y clama por la mejora de infraestructuras, servicios públicos y medidas que incentiven el sector primario. La Cumbre de Santiago ha buscado amansar las 'aguas bravas' por las que descienden las plataformas ciudadanas, que cada vez cuentan con un apoyo mayor del electorado. El tiempo dirá si cumplen sus promesas y consiguen rebajar el 'enfado social', o por el contrario, si la España Vaciada alcanza su objetivo y llega al 'Mar del Congreso'.