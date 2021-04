Aumenta a siete el número de mujeres víctimas de violencia de género en 2021. 

El número de mujeres asesinadas por violencia de género en España, en lo que va de 2021, se ha elevado a siete, tras confirmarse como un caso de violencia machista el asesinato de una mujer este lunes 19 de abril en la provincia de León. Ninguna de estas mujeres habían denunciado previamente a su agresor. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha incluido en el registro de víctimas mortales por violencia de género a la mujer de 36 años que ha sido asesinada este lunes presuntamente a manos de su pareja, en Mansilla de las Mulas.

Con esta confirmación, asciende a siete el número de víctimas mortales por violencia de género en lo que va de año, once menos que en los mismos meses de 2020, cuando por estas fechas habían sido asesinadas 18 mujeres. Además, desde que hay registros en 2003, han muerto a manos de sus parejas o exparejas un total de 1.085 mujeres. La mujer de León no tenía hijos ni hijas menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha confirmado este caso como el primero de violencia de género que se produce en la comunidad en 2021. El hecho de que no hubiera denuncias previas, "preocupa especialmente" a la Delegación, dado que esta violencia "permanece oculta", a pesar de que, según informes de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, una de cada dos mujeres en España son víctimas de algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida.

"La violencia de género golpea sin cesar nuestra sociedad y debemos combatirla desde las instituciones y en todos los ámbitos", ha señalado la Delegación en un comunicado recogido por Europa Press, en el que ha incidido en que "cuando una mujer sufre violencia o cuando una mujer es asesinada, las personas comprometidas con la democracia sufren con ellas". Los hechos se han producido la pasada noche en una vivienda de la calle De Lil de la localidad leonesa, y la Guardia Civil ha detenido a un hombre, de 28 años, como presunto autor de la muerte de esta mujer, "muy querida" en la localidad, como ha reconocido el alcalde. El Gobierno ha recordado que está a disposición de las víctimas y de cualquier persona el teléfono 016, que no deja huella en la factura telefónica.