Enaire activa el protocolo de cenizas volcánicas sin zonas de exclusión

El gestor de la navegación aérea en España, Enaire, ha activado el procedimiento de actuación para cenizas volcánicas, sin que de momento haya recomendado no operar vuelos con destino a la isla de La Palma ni que haya ninguna zona de tránsito excluida, informaron a Efe fuentes del organismo. Esta medida, que se ha tomado en coordinación con Eurocontrol, implica que se ha de prestar especial atención a la altitud del humo y la evolución de las cenizas procedentes del volcán que ha erupcionado este domingo en Los Llanos de Aridane.

Además, cada avión que se dirija a La Palma deberá chequear antes del despegue su plan de vuelo y confirmar con Enaire que sigue vigente y aprobado. Las fuentes de Enaire recalcan que de momento no hay ninguna zona de tránsito excluida debido a la erupción de La Palma.

En un primer momento, fuentes de Aena trasladaron a Efe que Enaire había recomendado no operar vuelos a La Palma, aunque en todo caso la decisión final recaía en las propias aerolíneas, y que no se había cerrado el tráfico aéreo. A través de las redes sociales, Aena recalca que no hay afectación en la operativa del aeropuerto de La Palma.

Binter Canarias, que informó del desvío al punto de origen de un vuelo que salió de Tenerife Norte con destino a La Palma, ha confirmado el posterior despegue del vuelo NT633 que cubre la misma ruta. Y ha añadido que por el momento "volamos con normalidad", aunque se han producido "algunos retrasos".