"De un día para otro te dicen adiós y te quedas en la calle". Mónica tiene 46 años y lleva 13 trabajando para la Sanidad Pública madrileña. Desde julio, todos los días, dobla turno. Por la mañana asiste en un consultorio del SERMAS y por la tarde hace guardia en una residencia de mayores de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). Trece horas al día tras una mascarilla para sortear la temporalidad de unos contratos que no dan margen para hacer planes más allá de diciembre. "Si trabajo en dos centros es para tener un colchón", denuncia, "En el AMAS tengo un contrato temporal, que acaba en cuanto otra profesional se queda con la plaza. Puede pasar en cualquier momento y, cuando ocurre, no nos dan ni finiquito".

Suena la alarma. "Desayuno rápido y me monto en el coche". Los semáforos van pasando de camino al centro de salud. "Ficho a las ocho y empieza la maratón". Llamadas, rastreo, consultas, urgencias, revisiones. Despedidas apresuradas. "Vete ya, Mónica, que son las dos y no llegas". Fuera el EPI y los zapatos. Otro atasco. Es hora punta y muchos madrileños acaban su jornada. Para Mónica el día acaba de empezar. Come deprisa sin perder de vista las manecillas del reloj. "Entre ir a casa y volver, apenas me queda media hora entre un turno y otro". A las tres ficha en la residencia.

"El coche es mi mejor amigo". Comprobar recetas, dispensar pastillas, transmitir cariño detrás de una pared de plástico. Las diez y media. "Alguien dijo que las enfermeras debemos tener una vejiga de cinco litros y una memoria de elefante... no le faltaba razón". En lo que dura la llamada con La Información, la enfermera deja el teléfono sobre la mesa varias veces. La atención a los mayores es la prioridad y su voz suena de fondo. "Acuérdate de que si no le machacas la pastilla no se la toma". Cuando sale de la residencia son las diez y media de la noche. "Convertí en tradición la caña de después de trabajar, pero con las últimas restricciones ya no llegamos a tiempo".

Mónica aterrizó en España hace catorce años. Los últimos trece los ha pasado trabajando para la red asistencial de la capital. "Hace poco hice la cuenta. Aunque no he parado en este tiempo, llevo siete años efectivos de trabajo... y 23 contratos". Asegura que más de la mitad tuvieron una duración inferior a quince días. "En estas condiciones no puedes tener certezas. De un momento a otro sale la Administración convoca un concurso de traslados, alguien pide tu plaza e inmediatamente te vas a la calle".

Antes de la llegada de la Covid, la enfermera se vio en la calle tras terminar uno de estos contratos por quincenas. "Esa vez, la Administración indicó por error que yo no había querido renovar, así que tuve problemas para recibir la ayuda del SEPE". Al final pudo resolverlo, pero esos meses de angustia fueron la puntilla para probar suerte en la sanidad privada. Era marzo. Su primer contacto con la residencia coincidió con la eclosión de la pandemia. "Apenas duré un mes. No podía soportarlo. Los ancianos morían sin que se les llevase a los hospitales. Lidiábamos con cadáveres de hacía días. Llamas al SUMMA y solo podías sentarte a llorar". El relato de Mónica pone voz al drama de las residencias en Madrid. "Sabía que si continuaba así, el virus iba a acabar conmigo".

"Cuando te llaman tus antiguos jefes y te dicen que quieren que vuelvas, te das cuenta de que ser un buen profesional no te abre las puertas a un buen contrato". En plena temporada estival la Comunidad de Madrid empezó a reclamar una acuciante falta de sanitarios. "Estuve cuatro meses sin empleo antes de entrar en la residencia privada". La falta de certezas urgía a las enfermeras en la misma posición de Mónica. "Comprobamos que en muchos grupos de Whatsapp estaban pidiendo enfermeras", recuerda. La segunda ola empezaba a hacer su aparición. La sanitaria lo tuvo claro. "Decidí ir metiendo la cabeza en la Atención Primaria. Quería ir meter la cabeza, que me fueran conociendo". La temporalidad seguía siendo tendencia.

Como tantas otras, Mónica logró un contrato temporal en la Primaria madrileña. "Los centros de salud estaban al límite. A las que doblamos nos valoran mucho los compañeros. Llegamos cuando más se necesitaba". La enfermera relata que ha sellado tres suplencias desde julio. Algunas se alargaron más de lo previsto. La última le ha asegurado un contrato hasta final de año.

A Mónica le llegó la oportunidad en la zona de salud de Vallecas. "He conseguido un piso cerca, a siete minutos en coche del centro de salud". El precio de los alquileres complica la situación de las profesionales sin una seguridad a largo plazo. "Otro de los motivos para doblar es poder encontrar un piso en zona segura y próxima al trabajo. Tal y como están las cosas, es la única forma de poder vivir en un apartamento sin compartir". Ahora vive sola y llega a tiempo gracias a "unos compañeros muy concienciados", que saben que las sanitarias pluriempleadas llegaron en el mejor momento. "Benditos vosotros que aparecisteis cuando más se os necesitaba", le asegura una plantilla con la que costó poco hacer piña.

"Es esa incertidumbre lo que más duele"

"Con un solo contrato no podría estar en un piso como el que estoy ahora". Una ducha y tres cuartos de hora para comer lo que ha preparado por la mañana es el respiro de una maratón constante. Me ducho, tres cuartos de horas. En la primera línea contra la Covid, las sanitarias siguen haciendo malabarismos a final de mes. Mónica ha comprobado en su propia piel la brecha salarial entre las enfermeras que aplacan al virus en las residencias y las profesionales que plantan cara al 'bicho' en los centros de salud.

" Ahora mismo por el estado de alarma, nos dejan estar en dos sitios luego ya nos 31 diciembre ya vendrá Hacienda y nos quitará un buen pellizco". Después de diciembre, el futuro funde en negro. Al final de semana, llega el respiro. Una cerveza al acabar el turno se convirtió en el mayor consuelo. Desconectar y resetear en tiempo récord. Empezar de nuevo cada lunes. "¿Qué está pasando aquí?". La pregunta de Mónica aglutina las dudas de toda una profesión.

"La precariedad laboral ni siquiera se explica. Están contratando a personal sin experiencia en la rama sociosanitaria y dejando escapar a enfermeras que ya dominan esa mano que hay que tener para afrontar el trabajo en residencias". Más allá del agotamiento, la falta de respuestas ahoga a las profesionales como Mónica, que vivieron desde la trinchera los meses más oscuros. "Es la incertidumbre lo que más duele".