Los enfermeros suspenden a Illa por no escuchar a expertos y 'politizar' el virus

Los sanitarios dan la espalda a Illa. El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha suspendido la gestión sanitaria realizada por el actual ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya que, entre otras cuestiones, ha convertido la pandemia del Covid-19 en una "batalla política". Illa dejará este martes, tras la celebración del Consejo de Ministros, el Ministerio con el fin de centrarse en la campaña electoral de las elecciones catalanas. Será además mañana cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncie su sustituto.

"El mayor error de Illa ha sido no dejarse asesorar por verdaderos expertos en la gestión de esta crisis y convertirla en una batalla política. Respecto a su equipo, no ha sido el adecuado y, en general, no se ha contado con el asesoramiento de los profesionales sanitarios. Pongamos como ejemplo el caso de Fernando Simón, siempre a contracorriente de lo que decían los expertos profesionales desde todos los sectores", ha dicho Pérez Raya, en declaraciones a Europa Press.

Además, y aunque reconoce que es un hombre de "talante dialogante y reflexiones sosegadas", el presidente del Consejo General de Enfermería ha lamentado que no haya dado "muestras de capacidad" para gestionar "adecuadamente" un problema sanitario "tan grave" como el que ha supuesto el coronavirus.

"La coordinación ha estado regida por intereses políticos y no con criterios profesionales", ha recalcado. No obstante, para avisar de que el perfil de Illa "no era el indicado" para el Ministerio de Sanidad. "Es un mal endémico en este país, que el Ministerio sea una prebenda política y, por ello, pocos sanitarios han ocupado esta cartera en los últimos años", ha detallado.

Por ello, Pérez Raya ha destacado la necesidad de que el próximo ministro tenga un perfil sanitario y, por ende, un "conocimiento profundo" del sector sanitario, de políticas de salud y estrategias sanitarias, dado que el sistema está actualmente "muy debilitado" y han aparecido "muchas áreas vulnerables".

Asimismo, le ha pedido que cuente con los profesionales sanitario a la hora de trazar las estrategias. "Somos nosotros los que estamos dejándonos la piel en la lucha fraticida contra la actual pandemia por Covid-19. Hasta ahora médicos y enfermeras nos hemos sentido al margen de todas las decisiones que se han venido adoptando en el Ministerio. Si queremos vencer este virus es imprescindible contar con quienes están luchando contra el", ha zanjado.