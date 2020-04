Los enfermeros lo tienen claro: el caos en la gestión dispara los casos en sanitarios

El Consejo General de Enfermería ha achacado a la "caótica y absolutamente descoordinada" gestión del Gobierno el "incesante" contagio por coronavirus de sanitarios sin medidas de protección, por lo que ha reclamado que científicos independientes tomen las decisiones "sin condicionamiento político".

Así lo ha señalado el Consejo en un comunicado en el que ha calificado de "situación muy grave" la retirada por parte del Gobierno de una partida de mascarillas defectuosas que los sanitarios han estado usando al menos diez días. Según el Consejo, los profesionales que han usado estas mascarillas pensando que estaban protegidos siguen sin tener la protección suficiente y han de reutilizar "durante tres y cinco días los que tienen", además de seguir fabricando batas "con bolsas de basura".

"Esta puede ser una de las principales razones por la que los contagios de los profesionales se siguen disparando", aseguran los enfermeros, que recuerdan que, según los datos oficiales, hay 29.467 contagiados, lo que supone ya el 15,67% de los casos confirmados en España.

Por ello, han reclamado a Sanidad que "profesionalice de una vez por todas la gestión de la pandemia" y han exigido "una coordinación científica e independiente que tome las decisiones sin condicionamiento político o ideológico alguno, motivado solo por la salud pública".

Además de falta de trajes EPIs adecuados, así como de mascarillas, de batas impermeables, de protección ocular o de guantes, los enfermeros han denunciado que tampoco hay test para todos los profesionales sanitarios, lo que impide confirmar posibles contagio.

Por otra parte, los enfermeros han criticado que no se haya tenido en cuenta a estos profesionales para integrar los grupos de expertos encargados de planificar la desescalada del confinamiento por la pandemia de COVID-19. Según Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo que agrupa a 307.000 enfermeros de España, "no tiene ni pies ni cabeza" que no se cuente con estos profesionales para dar "una visión como expertos en los cuidados, en el manejo de enfermedades crónicas y población mayor, en salud laboral, en las necesidades específicas de los niños y adolescentes o en salud maternal".

"Existen enfermeras expertas en salud pública y en control y prevención de infecciones que tienen mucho que aportar", indica el comunicado del Consejo, según ha recogido Efe.