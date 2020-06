¿Eres capaz de ver el leopardo? Esta es la prueba visual que arrasa en Internet

Cada cierto tiempo, las redes sociales se vuelcan en la resolución de retos visuales que ponen a prueba a los internautas. Echando la vista atrás, es fácil recordar imágenes como el vestido que algunos veían rosa y otros azul, por ejemplo. En esta ocasión, el protagonista de la fotografía que hay que desentrañar es un leopardo del zoo de Leipzig (Alemania). Antes de seguir leyendo... ¡Trata de descubrir dónde descansa el leopardo!

En la imagen, que compartió en Reddit el usuario Ragnarok847, se aprecia un leopardo en posición de reposo. El animal no se está escondiendo, sin embargo, su postura y el propio cromatismo de su piel ponen difícil verlo a simple vista.

Solución del reto del leopardo. Reddit

En la foto que aparece arriba de estas líneas, se puede ver el leopardo. ¿Lo habías visto en la primera foto? Seguro que lo habías descubierto... Pero, ¿te pica la curiosidad acerca de esta especie animal? Pues tienes que saber que el leopardo de las nieves o irbis (Panthera uncia) es una especie de mamífero carnívoro de la familia Felidae que, habitualmente, vive en las montañas de Asia Central en altitudes de hasta 6.000 metros. El color de su pelo es el gris, es suave y más denso de lo normal. También más larga de lo normal es su cola, que enrollan alrededor de su cuerpo para abrigarse.

Segundo reto... ¿Dónde está el sapo?

¿Dónde se encuentra el sapo? Reddit

¿Lo has encontrado? Te damos una pista... Se encuentra cerca del centro de la imagen y, aparentemente, podría verse camuflado con la tierra. Tranquilo, si no lo puedes ver, te damos la solución.

Solución del reto del sapo. Reddit

En las redes jamás dejan de aparecer juegos de este tipo, con lo que, si no has sido capaz de descubrir a los animales, no te preocupes. Sigue entrenando tu agudeza visual y probablemente lo logres con los próximos retos virales.