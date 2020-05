España repite con 164 el número de muertes diarias en plena desescalada

En el día uno de la primera fase de la desescalada, la cifra de fallecidos nuevos por el virus se ha mantenido en 164, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad. El panorama comienza a despejarse y 14 de los 19 territorios analizados por la entidad han notificado menos de 10 defunciones nuevas en el informe de este lunes. Las autonomías que acumulan la mayor parte de las víctimas son Madrid, Cataluña y Castilla La Mancha. El total de personas que han perdido la vida desde el inicio de la pandemia de coronavirus ya asciende a 25.428.

La actualización 95 de la cartera de Salvador Illa sí muestra un descenso en la columna de afectados nuevos. En las últimas 24 horas se han contabilizado 356 casos más de Covid-19, una cantidad inferior (0,16%) a los 838 contabilizados ayer. Este es el segundo día consecutivo en que el total baja del millar. Pero, es preciso tomar este dato con cautela porque la tabla de afectados no incluye a todos los contagiados. La suma representa solo al grupo de pacientes que ha sido sometido a una prueba PCR, por la decisión de la entidad de no incluir a los afectados identificados con test rápidos o de anticuerpos, que sumarían más de 13.000 cuadros a las estadísticas.

El informe cifra en a los 10.994 los afectados que han precisado de una UCI, por el incremento de 21 desde este domingo, y coloca a Madrid como la autonomía con más salas ocupadas. Los hospitalizados por la cepa son 118.889 en el país y la CCAA de Isabel Díaz Ayuso también es el territorio con más ingresados. El aumente de hoy, 394, no es un buen indicador para la desescalada, por ser superior al de los afectados nuevos. La situación en los centros de salud es especialmente preocupante porque los sanitarios contagiados superan los 43.300, un 20% del total.

Por otra parte, los recuperados del virus suman 121.343, una cantidad que representa más de la mitad del total de afectados hasta el momento y ha experimentado un incremento de 2.441 curados en las últimas horas. El número pudiera experimentar variaciones en los próximos días porque el documento advierte de que "Cantabria ha validado sus datos y ha notificado menos curados respecto ayer por lo que no se han podido calcular los curados nuevos correspondientes al día de hoy".

La fase 0 de la desescalada frente a la pandemia del coronavirus ha iniciado este lunes. Las personas podrán volver a sentarse en las sillas de las peluquerías para enmendar los posibles descuidos durante la cuarentena, dar paseos en ciertas franjas horarias, practicar deporte de forma individual y ordenar a domicilio las comidas de sus restaurantes favoritos. Pero, el fin de las restricciones no está cerca. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este fin de semana su intención de pedir otra prórroga del estado de alarma para gestionar la pandemia. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que "a día de hoy no puede apoyar" la medida, pero su rechazo no es suficiente para tumbar la iniciativa.

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha superado los 3,5 millones de casos y ha dejado más de 247.000 víctimas mortales en todo el mundo, según el balance de la Universidad Johns Hopkins. El total de personas recuperadas se eleva a 1,12 millones de personas, con Estados Unidos liderando esta tabla, seguido por Alemania y España con 118.902.