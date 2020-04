El repunte de contagios y muertes pone al Gobierno en un brete para su desescalada

El Ministerio de Sanidad ha mantenido en suspenso al país tras presentar después de lo acostumbrado y a cuenta gotas la actualización de las cifras de la incidencia del coronavirus este viernes. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha comenzado su rueda de prensa diaria sin proveer los datos completos. Solo adelantó que los casos registrados en las últimas 24 horas son 5.252. Momentos después, Sanidad ha publicado que la cifra de muertos nuevos es de 585. Los incrementos ponen en peligro la puesta en marcha de los planes que cocina el Gobierno de Pedro Sánchez para comenzar la desescalada del confinamiento. El doctor Simón ha lamentado el retraso y acepta que "hay datos que pueden parecer un poco extraños" y pide paciencia porque todavía no se ha podido controlar la variación de los datos obtenidos por las comunidades autónomas: "Estamos tratando de corregir las series".

La curva del virus en España transita una de sus semanas más definitorias para tomar decisiones sobre las medidas del estado de alarma, y las noticias no son buenas ni claras. Simón ha alertado de que la corrección de los estudios puede provocar alteraciones importantes. Los aumentos diarios de casos se han mantenido en una franja estable los últimos días y esto permite atisbar una cierta estabilización, pero no una ralentización de la pandemia como apuntan los miembros del Ejecutivo. El Gobierno ha tratado de eliminar las dudas hacia las cifras de muertos con un decreto para unificar los informes de las autonomías, pero los cambios no se han podido observar este viernes. En cuanto a los pacientes en los hospitales y UCI todavía no se puede decir mucho porque hoy es el décimo día en que Sanidad no presenta los totales en la tabla. Todo está en el aire.

La cartera de Illa ha tratado de espantar el caos entorno a la cifra de víctimas mortales con una orden urgente en el BOE este viernes. A partir de ahora solo serán integrados en la tabla las defunciones las que hayan dado positivo en una prueba PRC o en un test de anticuerpos, independientemente del lugar del fallecimiento. Hasta ahora solo se contabilizaban las personas que perdían la vida en hospitales. La medida llega dos días después de que Cataluña contara el doble de muertes que Sanidad gracias a la información de las funerarias y un día después de que Fernando Simón expresara sus interrogantes sobre la pertinencia de las cifras de la autonomía catalana. No tenía claro qué criterio estaba utilizando la CCAA de Quim Torra para incluir a los fallecidos en sus tablas.

Hay más 'retoques'. Sanidad también decidió este jueves presentar por separado los casos detectados por pruebas PCR y los identificados con test rápidos en columnas distintas para, según dijo Simón, aclarar y no alterar la evolución de la pandemia con las nuevas informaciones que se obtengan tras la gira de 62.000 exámenes que ha puesto en marcha el Gobierno. Simón ha explicado en su rueda de prensa que los nuevos test están detectando a muchos asintomáticos, que son difíciles de ubicar en la línea del tiempo, pero prefirió no hacer estimaciones todavía sobre la dimensión del aumento de positivos que experimentará el país en los próximos días. Para el experto, esto "no es fundamental para trabajar en la epidemia ahora, pero sí será pertinente para conocer el impacto final de la pandemia". Así, el cambio en los números de contagios obedece a una razón más de metodología que de descoordinación territorial, como en el caso de las modificaciones sobre los pacientes de hospitales y UCI.

La fecha del inicio de la desescalada está prevista para el 25 de abril, por ahora, y Fernando Simón ha informado de que se están valorando todos los escenarios posibles para tomar una decisión adecuada sobre cómo será la "nueva normalidad" de los ciudadanos en los próximos días. Los fallos en los datos, reconocidos por las propias autoridades este viernes, ponen en peligro la fiabilidad del soporte sobre el que esas elecciones serán tomadas.

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ya supera los 2,16 millones de casos y deja más de 145.000 víctimas mortales en todo el mundo, con Estados Unidos como el primer país más afectado. España sigue siendo el segundo país más afectado por número de contagios, seguida por Italia, que contabiliza 168.941 personas contagiadas y 22.170 víctimas mortales por Covid-19.