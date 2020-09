España corrió en la desescalada... Los expertos señalan todos los fallos

La desescalada española ha sido duramente señalada en la prestigiosa publicación científica 'The Lancet' por las prisas que no permitieron que el país preparara las armas necesarias para relajar las restricciones. Los científicos consideran que la falta de protección para los sanitarios, la capacidad de las UCI y la década de austeridad que sufrió el sistema sanitario antes de la pandemia son los parches que el país no logró cubrir a tiempo.

El estudio describe a España como uno de los territorios que tuvo -y todavía tiene- problemas con su capacidad hospitalaria, y un 'ejemplo' de la precariedad entre los sanitarios. La cabecera respalda su crítica con el hecho de que el colectivo acumula más del 10% de los contagio en el país.

Las carencias del sistema de rastreo y la Atención Primaria también han sido criticados, y los académicos adjudican sus fallos a la "década de austeridad" que los sanitarios han sufrido. "Los países deben tener en marcha un sistema eficaz de detección, testeo, rastreo, aislamiento y apoyo antes de levantar sus restricciones. A España y a Reino Unido les ha costado cumplir con esto" porque "cualquier sistema tiene que verse apoyado por una inversión continuada en la capacidad de salud pública y de sanidad, y en ello se incluyen instalaciones, material y mano de obra". Y es que la situación es inedita para varios países. "La experiencia con epidemias anteriores como el SARS y el MERS ha supuesto que muchos países de Asia tuvieran ya robustas infraestructuras sanitarias y de salud pública".

España, y sus vecinos europeos tampoco han recibido buenos comentarios sobres su estrategia de apertura del turismo. La publicación considera que los países europeos han actuado muy lento a la hora de exigir pruebas a sus visitantes e imponer cuarentenas para entrar a los territorios, a diferencia de los países asiáticos. Los otros países que analizados son Alemania, Noruega y Reino Unido, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur.

El texto señala cuatro principios sanitarios que debían tener en cuenta todos los países en su estrategia de desescalada. Estos son: estado epidemiológico, aceptación de la comunidad, capacidad del sistema de salud pública y capacidad del sistema sanitario. España no cumplía tres de las cuatro en la desescalada.

Pero, no todas fueron críticas. El estudio resalta que en España sí se adoptaron a tiempo las recomendaciones mantener el distanciamiento interpersonal de 1,5 metros y el uso de mascarillas en el interior de los locales. La puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital también salvó los colores al Gobierno.