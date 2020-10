El virus castiga a España con un millón de contagios... y una debacle económica

España alcanza el millón de contagiados de Covid-19. La llamada del presidente, Pedro Sánchez, del pasado 4 de julio a "salir a la calle y recuperar la economía porque el Estado hoy está mucho mejor preparado para luchar contra el virus" tal vez llegó demasiado pronto. La primera ola de la pandemia registró picos de hasta 8.000 contagios diarios, cifras que se rebajaron al final del estado de alarma a solo un centenar. Sin embargo, la calma duró pocas semanas y el último balance del Ministerio de Sanidad arroja una subida de 16.973 positivos en las estadísticas que deja un total de 1.005.295 enfermos. La economía ha mimetizado el comportamiento del virus, y el empeoramiento de los datos ha forzado a las autoridades a hacer una ajuste de tuerca en sus predicciones, que estiman la caída del PIB nacional en un 11,2% frente al 9,2% proyectado en mayo.

El panorama es gris. ¿Qué pasó? El primer informe oficial sobre la presencia del virus en España llegó el 11 de febrero 2020 en un documento de cinco páginas que recoge un total de dos casos confirmados. Uno de los infectados se contagió en un viaje a Alemania y el otro, cuando se desplazó a Francia. Varias autoridades de la crisis, como Fernando Simón, se referían a la Covid como una simple gripe en sus comparecencias públicas del momento, pero ya admiten que su avance no se pudo contener porque las medidas llegaron tarde. Esos dos casos, que se multiplicaron por el 'relajamiento' de las autoridades, fueron el inicio del fin de la normalidad y el comienzo del roto en los bolsillos de los españoles, que no se reparará hasta 2022 según los escenarios de Caixabank Research y el Banco de España.

Pueden ser más de un millón

Los positivos de virus ya superan el millón, según Sanidad, pero los informes de las autonomías reflejan cifras superiores. Un ejemplo es Cataluña, cuyos datos muestran un desfase de más de 31.000 enfermos entre las dos instituciones. Asimismo, la Comunidad de Madrid contabiliza más de 283.000 personas infectadas, mientas la cartera de Salvador Illa notifica cerca de 280.000... casi 3.000 positivos menos. La Comunidad Valenciana no esquiva la tendencia y sus tablas 'caceras' muestran unos 8.800 afectados más que el documento de Sanidad. Y la lista sigue...

¿Fronteras demasiado abiertas?

Los líderes autonómicos han utilizado distintos criterios para tomar acción. Cataluña decretó los primeros confinamientos con una incidencia de 400 casos por cada 100.000 habitantes y Madrid defendió primero una de 1.000 y después, otra de 750 como el 'número mágico' para acordonar localidades. ¿Quién tiene la razón? El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades puede servir de árbitro entre el Gobierno central y las regiones. La entidad fija en 25 casos por cada 100.000 habitantes la incidencia aceptable para permitir el movimiento entre localidades, y ninguna comunidad española se encuentra en este umbral.

La región que más se acerca al parámetro es Canarias, con una incidencia de 77,37 casos, por lo que, de acuerdo a este parámetro, la movilidad entre todas las CCAA debería estar restringida. La resistencia al encierro, sobre todo en Madrid, se ha basado en razones económicas, pero 'aguantarlo' ha servido de poco. España es la única economía avanzada para la que no mejoran las expectativas de recuperación del Fondo Monetario Internacional.

Las predicciones no son favorables

Las autoridades de la entidad financiera han supeditado la mejora económica al control de la pandemia, y el análisis del comportamiento de la Covid en suelo español desarrollado por los científicos de la Universidad Politécnica de Cataluña arroya las esperanzas de una pronta 'curación' si todo sigue igual. El índice EPG, que mide la probabilidad de rebrote, es alto en todas las autonomías. El riesgo más alto lo tiene Navarra, y le siguen Castilla y León, Melilla y Madrid. Del lado contrario están Canarias, Cantabria y Valencia, pero estas tampoco pueden cantar victoria. Su incidencia es preocupante, y, de no tomar las precauciones adecuadas, se pueden desatar nuevos focos de contagio que no permitan levantar cabeza a la economía.

En el 'top 10' mundial

Los datos colocan a España en el sexto lugar del 'top 10' de la lista negra de la Covid. Entre los países de la Unión Europea, solo Francia lo acompaña en este grupo por el rápido avance del virus que ha obligado a su presidente, Emmanuel Macron, a decretar un toque de queda en París durante 15 días. El mundo se mantiene vigilante hacia la evolución de la pandemia, porque nadie es inmune a sus efectos y hasta ahora solo hay nueve territorios que han logrado mantener su contador del virus a cero.

¿Hay plan? El Gobierno español ha puesto mucho énfasis en la amplitud de su margen de actuación para combatir la crisis económica y sanitaria por la llegada de los fondos europeos, pero no hay nada escrito en piedra. Los Veintisiete, por imposición de los países frugales, deben presentar y someter a examen del Ejecutivo comunitario sus planes de recuperación para recibir una parte de la cuantía. Ya hay informaciones que apuntan a que los inquilinos de la Moncloa barajan no solicitar el monto completo para 'esquivar' el control y no endeudarse. La UE observa de cerca al país. Los próximos movimientos en torno al diseño de los Presupuestos Generales del Estado y la evolución de la curva epidemiológica serán claves para determinar el rumbo de la recuperación.