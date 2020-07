El virus no cede y marca 685 casos en un día, con Cataluña y Aragón a la cabeza

Los expertos de Salud Pública denuncian que la falta de rastreadores les deja en desventaja respecto al un virus no da tregua: el Ministerio de Sanidad ha registrado 4.581 contagios desde el viernes, cuando se informó de 628 nuevos positivos en las 24 horas previas. La cifra eleva a 264.836 el total de afectados en toda España desde que comenzó la pandemia. La cartera que dirige Salvador Illa ha informado también de 685 positivos en las últimas 24 horas. "La incidencia acumulada de casos va en aumento. Se ha pasado de una media de unos 300 casos hace tres semanas, a unos 650 hace dos, a una media de 1.200 la semana pasada", ha analizado la jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra, portavoz de la cartera para la pandemia.

"Los nuevos brotes vienen asociados a plantaciones hortofructícolas y a quebrantamientos de las medidas de precaución", ha insistido el ministro Salvador Illa antes de conocerse las cifras de este lunes, "Hay que extremar la prudencia. Hago un llamamiento explícito a los jóvenes para que no bajen la guardia" . Por su parte, Sierra ha admitido que "por fecha de diagnóstico los casos van en aumento", en una comparecencia, donde ha sustituido al director del organismo, Fernando Simón. "Número total de casos notificados por las comunidades autónomas es de 264.836 supone un aumento de 4.581 casos respecto al total de casos del último informe publicado, el viernes pasado", ha detallado Sierra.

La portavoz ha explicado que la situación cambia si se atiende a los decesos. "Hay un fallecido registrado en las últimas 24 horas y nueve en la última semana, que es más o menos lo que viene registrándose en los últimos días". La cifra de defunciones que ha trasladado el ministerio ha elevado a 28.422 las víctimas mortales totales en el país desde que comenzó la crisis. Respecto a la situación de los hospitales, 15 pacientes han ingresado en las UCI españolas en la última semana. "Excepto en Lleida -donde se registra el mayor foco del país-, el estrés en los hospitales está siendo bajo", ha tranquilizado Sierra.

Más de 200 brotes activos, quince más que el viernes

El virus sigue tejiendo su red por España. Los rebrotes activos ya sobrepasan los 200, quince más desde la última actualización, y acumulan 2.289 casos asociados a estos 'puntos calientes' desde el final del estado de alarma. En este contexto, la última actualización del informe 'Situación de COVID-19 en España', elaborado por el Instituto de Salud Carlos III ha alertado de que el país apenas está logrando detectar tres contactos por cada nuevo caso diagnosticado. Las diferencias entre CCAA son notables, como también lo es la evolución de los contagios en las distintas regiones. El documento muestra que, mientras en las Islas Canarias se logra abordar a 27 contactos por cada positivo diagnosticado, en Cataluña apenas logran estrechar el cerco sobre dos de ellos.

Tanto la doctora Sierra como el ministro han abordado las causas de los focos que tienen al país contra las cuerdas. "Tenemos notificados activos 201 brotes, aunque la mayoría están en proceso de cierre, pero este fin de semana se han registrado quince nuevos", ha explicado la especialista. Estas 'áreas rojas' de las que se hace eco el departamento corresponden a los notificados por las CCAA y que son solo "los que tienen más de tres casos", mientras que "los que solo afectan a un domicilio no nos lo notifican".

Del mismo modo, la especialista ha matizado que no todos los focos hacen sonar las alarmas. "El 10% de los brotes están relacionados con zonas de ocio, gimnasios... pero lo que importa no es el porcentaje sino el número de casos que generan. El contacto con positivos en las discotecas, conlleva muchos casos que son difíciles de trazar, no nos preocupa tanto el contagio en el ámbito familiar como en un entorno de fiesta".

El citado documento del Instituto de Salud Carlos III recoge los casos diagnosticados a partir del 11 de mayo y hasta el 15 de julio, un plazo en el que se han contabilizado casi 23.000 casos del nuevo coronavirus en el país. Las cifras sitúan al archipiélago canario como el territorio con mayor capacidad de vigilancia y control, mientras que cierran la lista Cataluña, con un máximo de dos contactos localizados por cada afectado diagnosticado (0-2). Asturias, Castilla La Mancha y Madrid (0-3) tampoco consiguen resultados más alentadores, mientras que La Rioja eleva algo el listón con entre 1 y 5 contactos rastreados.

Al respecto de este análisis, Sierra ha matizado que se está trabajando en ajustar el porcentaje de contactos que aparece en los radares de los rastreadores, porque algunas comunidades autónomas no habían comunicado la información al Carlos III: "Hemos visto que es un dato que semana a semana está aumentando. Todo apunta a que se llega a una media de entre cuatro y siete contactos por cada caso, más de lo que a primera vista están reflejados en este informe".

Precisamente, es la comunidad catalana una de las que más preocupa a las autoridades sanitarias desde hace semanas. La Covid ha dejado siete nuevos fallecidos, según el balance de las funerarias en las últimas 24 horas, cuatro de ellos en la comarca del Segrià, donde se concentra uno de los focos más alarmantes de toda España, con los temporeros como uno de los vectores de contagio más acusados. La cifra que han notificado las autoridades este lunes eleva a 12.643 los decesos totales desde el inicio de la pandemia e impide bajar la guardia si se atiende a los contagios. Y es que Cataluña ha notificado 755 positivos más que ayer, 445 en toda el área metropolitana de Barcelona y 205 concentrados en la Región Sanitaria de Lleida.

La letalidad del virus cambia al mirar hacia Madrid, donde siguen sin registrarse nuevas muertes por coronavirus en lso hospitales de la región, lo mismo que el pasado viernes, y donde los nuevos afectados se han desplomado este fin de semana, con 13 infectados nuevos, casi una treintena por debajo del último balance.