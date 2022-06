España registra 27 nuevos positivos de viruela del mono y eleva los casos a 225

El Ministerio de Sanidad ha informado este martes de que el Instituto de Salud Carlos III ha confirmado que en España se han dado hasta la fecha 225 casos de viruela del mono, tras aumentar este cómputo en 27 más que ayer. Indica el departamento que dirige Carolina Darias que, desde que se detectara el primer caso en España hace un mes, los laboratorios del Instituto Carlos III han recibido muestras de 439 casos sospechosos de "monkeypox" o viruela del mono, de los cuales más de 200 son positivos. De las más de 400 pruebas recibidas, han sido descartadas 214 al arrojar negativo para viruela humana y para otros "orthopoxvirus".

La Comunidad de Madrid, que registra el mayor número de casos en España, ha confirmado que hasta la fecha se han diagnosticado 210 positivos, tras certificarse 27 más este martes. Otros 22 casos en esta comunidad están aún pendientes de los resultados de las pruebas de laboratorio y 102 han sido descartados, según fuentes de la Consejería de Sanidad. Las autonomías ya certifican por PCR desde la semana pasada los positivos por viruela del mono, como el caso la Comunidad de Madrid, que lo hace a través de los laboratorios microbiología de los hospitales de La Paz, Doce de Octubre, Ramón y Cajal, Gregorio Marañón e Isabel Zendal.

A nivel internacional, los casos de viruela del mono vinculados al actual brote en países no endémicos ascienden actualmente a 780, un 88 % de ellos diagnosticados en Europa, indicó este martes el último informe de situación sobre esta enfermedad publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los laboratorios han confirmado este patógeno en 27 países no pertenecientes a las regiones endémicas de África central y occidental, siendo Reino Unido el país con más contagios (207), seguido de España (156), Portugal (138), Canadá (58) y Alemania (57).

A la vista del aumento de casos confirmados, que se han triplicado en una semana, la organización con sede en Ginebra mantiene el riesgo global de este brote en nivel "moderado", al tratarse de la primera vez que se registra transmisión en países no endémicos y además con tantos focos y tan diseminados. La mayoría de los casos han sido detectados en consultas de salud sexual y otros puntos de atención primaria y secundaria, "e involucran principalmente, pero no exclusivamente, a hombres que mantienen sexo con otros hombres", reiteró el informe de seguimiento.

La secuenciación del virus en muchos laboratorios de países afectados indica que el brote está vinculado a las variantes de viruela del mono de África occidental, en principio con menor letalidad que las de la parte central del continente. En lo que va de año, en los países endémicos se han registrado 1.408 casos sospechosos de viruela del mono y 66 muertes, en su mayoría en la República Democrática del Congo aunque también con más de una decena de contagios en Camerún, República Centroafricana y Nigeria.

Los casos del brote en países no endémicos están en su mayoría ligados a personas que han viajado por países europeos o de América, con unos pocos contagios posiblemente ligados con desplazamientos desde Nigeria. No se han registrado fallecimientos en relación con el brote en naciones no endémicas, pero sí algunas hospitalizaciones en algunos casos relacionadas con complicaciones derivadas de otras infecciones del paciente. La OMS concluye en el informe de este martes que es "altamente probable" que aumenten los casos y los países en los que se diagnostiquen, aunque afirma que el riesgo para la población en general sigue siendo bajo. Muchos pacientes han mostrado inicialmente erupciones cutáneas en zonas genitales y anales, lo que parece sugerir que la principal ruta de transmisión en varios casos ha sido el contacto sexual, aunque la OMS insiste en que puede contagiarse por contacto físico estrecho no necesariamente ligado a actos sexuales.