España se queda sin médicos: más de 90.000 se jubilan en la próxima década

La última voz de alarma la dio Salvador Tranche, presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), con motivo del Día de la Medicina de Familia: "La demografía médica está comprometida de cara al futuro de la especialidad". Se refería a los datos más recientes de los que dispone el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), que señalan que el 41% de los médicos en activo en España tienen más de 55 años y hay un 9,1% que sigue activo habiendo superado los 65 años. En números absolutos, significa hay 20.231 médicos con más de 65 años en activo y 70.495 en la franja entre 55 y 65 años. "Para mantener un SNS (Sistema Nacional de Salud) con el mismo número de especialistas sería necesario incorporar, de media, 9.000 profesionales al año" durante la próxima década, advertía Salvador Tranche.

“Hace años que se sabía que iba a pasar esto porque nuestro SNS ‘vive’ del gran número de médicos que se incorporaron al sistema en los años 80. Pero nadie ha planificado y quizás, ya sea tarde. Evidentemente vamos a tener un problema de número de médicos especialistas en los próximos años”, explica a La Información Vicente Matas, vocal de Atención Primara Urbana de la CGCOM y coordinador del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada.

Según se recoge en el último estudio realizado por Matas, que toma datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), en el ‘Estudio de Demografía de OMC-CESM 2018’, “los médicos de 55 y más años activos eran más de 90.000 por lo que teniendo en cuenta que se habrán jubilado ya un importante número en estos momentos pueden estar en activo unos 80.000 de los colegiados de 55 a 69 años que a 31 de diciembre 2019 (últimos datos disponibles) eran 93.228 y se jubilarán una media anual de entre 7.000 u 8.000 médicos en los próximos diez o doce años”. Para reponer este importante número de jubilaciones, “son insuficientes los residentes que terminan en estos años”. Según los últimos datos disponibles, el número de médicos colegiados en España es de 267.995, de los que 227.817 están en activo y, de éstos, 158.191 pertenecen al SNS, según el Ministerio de Sanidad.

Hay que tener en cuenta que en mayo de este año podrían terminar el MIR, como máximo, 6.265 nuevos especialistas; en el año 2022 el máximo posible es de 6.478; en el año 2023, de 6.743, y en el año 2024 de 7.496. “Pero es que además, de los médicos que finalmente terminan el MIR cada año hay un importante número que se marchan a sus países de origen o bien se marchan a países de nuestro entorno en los que les ofrecen mejores contratos, más estables, con mejores condiciones laborales y mucho mejor retribuidos”.

En este sentido, desde 2011 han sido 31.149 los médicos especialistas que han solicitado el certificado de idoneidad para poder salir de España a ejercer. En 2011 fueron 1.380 y en 2020, 3.559. “El sistema MIR en España, forma magníficos médicos especialistas, que son muy valorados en todo el mundo, por otro lado las ofertas de trabajo de nuestros Servicios de Salud, los contratos eventuales, con jornada parcial, incluso por meses, semanas, días... y en demasiadas ocasiones, nuestros jóvenes médicos especialistas aceptan contratos indefinidos con mejores condiciones laborales, profesionales y retributivas de países de nuestro entorno”, dice Mata. La mayor parte de las solicitudes del certificado de idoneidad, el 64%, son por motivos de trabajo. Medicina de Familia, Anestesiología y Pediatría son las especialidades con mayor número de solicitudes y los principales países de destino son el Reino Unido, Francia, Irlanda, Italia y Alemania.

"Se marchan a países de nuestro entorno en los que les ofrecen mejores contratos, más estables, con mejores condiciones laborales y mucho mejor retribuidos”

Según la Organización Médica Colegial y el propio Ministerio de Sanidad, las especialidades médicas que presentan mayor déficit de profesionales, con una tasa de reposición muy inferior a uno, son Medicina de Familia, Pediatría, Cirugía General, Otorrinolaringología, Medicina Preventiva y Cirugía Ortopédica y Traumatología.

A partir del estudio de la OMC se colige que cuando el número de jubilaciones de médicos estaba en torno a las 4.000 por año, hace una década, terminaban la formación especializada más de 6.000 médicos al año y “muchos de ellos no encontraban trabajo y permanecían parados durante todo el año para trabajar dos meses en verano. Sin embargo, cuando comenzaron a incrementarse el número de jubilaciones, en los últimos años, terminaban como especialistas menos médicos, fruto de los drásticos recortes en las plazas convocadas en los años 2011. En definitiva, una descoordinación absoluta, a la que se ha sumado la emigración de muchos de nuestros médicos a países en los que se les ofrecen condiciones mucho mejores y estabilidad laboral”. Por ello, “faltan médicos de varias especialidades y sobran licenciados en medicina que no han podido acceder a la formación MIR”. Y es que el incremento del número de Facultades nos ha colocado en los primeros puestos a nivel mundial con 44 Facultades de Medicina que van a formar, según datos del Ministerio de Educación, “a más de 7.500 alumnos al año, que no tienen garantizada una formación MIR”.

Gabriel Del Pozo, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, coincide con Mata en el diagnóstico y el tratamiento. “Todo esto (la falta de médicos en unos años) es algo que se veía venir, pero la Administración no ha llevado a cabo ninguna planificación. El que se nos viene es un problema, una vez más, por falta de previsión de nuestros responsables políticos, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Y ahora haremos lo de siempre, tratando de poner parches para solventar un problema ya conocido y que resolveremos de cualquier forma y no probablemente de la mejor manera”, considera Del Pozo. “Nos hacen falta más de 9.000 médicos especialistas al año, durante unos cuantos, para parar la hemorragia y apenas salen entre 7.000 y 8.000 plazas MIR anuales y, en años anteriores, menos todavía. No estamos faltos de licenciados, nos faltan médicos especialistas, pero salen pocas plazas MIR y las que salen, con contratos precarios, propician que los médicos emigren. La situación en los próximos años puede ser muy grave”.