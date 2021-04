Esperanza Aguirre recibe la dosis de AstraZeneca y defiende a Díaz Ayuso.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha acudido esta mañana al WiZink Center, uno de los puntos de vacunación masiva junto al Hospital Enfermera Isabel Zendal y el estadio Wanda Metropolitano. Allí, la exmandataria ha defendido la gestión de Isabel Díaz Ayuso al frente de la vacunación tras recibir su primera dosis de AstraZeneca.

La exmandataria sufrió el Covid en la primera ola de la pandemia junto a su marido, que estuvo grave, y vio "desgraciadamente" morir a algunos de sus mejores amigos. Tras recibir el antídoto, ha señalado que "de momento" no ha tenido "ni media reacción", pero que tuviera "un poco" no pasaría nada. " No hay cola y si tuvieran más vacunas, podrían vacunar a más gente", ha dicho.

Tras ello, ha defendido la gestión de Ayuso en la vacunación, tachando de "excelente" la administración y apuntando que "el problema es que no llegan vacunas" a pesar de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "presuma con la pegatina de España en las cajas". Así, ha reprochado que "encima le parezca mal que Ayuso y otros hagan gestiones para conseguir más vacunas cuando estén aprobadas" en alusión a las negociaciones de la Comunidad de Madrid con los responsables de la vacuna Sputnik, así como de la Comunidad Valenciana para garantizarse de dosis de la vacuna de Janssen.

Aguirre ha llevado para protegerse una mascarilla con las siglas 'Viva el Rey de España' para contrarrestar que "Podemos está atacando a la Monarquía", que junto a la Democracia es "uno de los sistemas donde mejor se protegen los derechos y libertades de los ciudadanos". A preguntas sobre los que rechazan la vacuna, ha insistido en que se está metiendo miedo", calificando de "desastre" la situación que se está produciendo. "Claro que todos los medicamentos tienen efectos secundarios como el Ibuprofeno que yo tomo", ha señalado recalcando que la única manera de librarse de la pandemia es con la vacuna y cumpliendo con las medidas sanitarias.