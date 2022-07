Anuncios falsos de venta de coches: la última estafa con un botín de 3 millones 

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Nacional de Rumanía y Europol, han desarticulado una organización internacional que habría estafado más de 3 millones de euros mediante fraudes cometidos a través de Internet. Nueve personas han sido detenidas, en España y Rumanía, por publicar anuncios falsos de venta de vehículos de segunda mano y otros productos, en los que solicitaban un pago por adelantado y, una vez recibido, desaparecían sin dejar rastro.

Además, hay 21 investigados y se han realizado ocho registros domiciliarios en los que se han intervenido piezas de joyería y relojes valorados en más de 2.000.000 de euros, 4.500 euros en efectivo, 2.800 libras y más de 20.000 euros en criptomonedas. A los detenidos se les imputan 70 estafas y los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación documental y usurpación de identidad, ya que utilizaban anuncios verdaderos legítimos de otros usuarios, cambiando únicamente los datos de contacto.

La investigación se inició a finales de 2019 tras una denuncia interpuesta en la Comisaría de la Policía Nacional en Manacor (Mallorca), donde una víctima manifestaba haber sido estafada en la compra de un vehículo a través de internet. Los investigadores descubrieron que no era un delito aislado, detrás se encontraba una "importante organización criminal internacional" formada por más de 30 personas, en su mayoría de nacionalidad rumana con ámbito de actuación en Polonia, Suiza, Portugal, Alemania y Grecia, además de España, en concreto en Málaga.

Para recibir el dinero utilizaban cuentas bancarias españolas abiertas con documentación falsa o con identidades usurpadas que habían conseguido a través de internet simulando necesitarla para formalizar contratos de trabajo con las víctimas. Una vez recibido el dinero lo transferían entre las cuentas controladas por la organización, para finalmente extraerla en cajeros en España o enviarlas a cuentas extranjeras.

Asimismo se detectó la utilización de una empresa pantalla para el blanqueo de capitales, mediante la que conseguían introducir de nuevo el dinero obtenido de forma ilícita en el tráfico legal. La mayoría de los domicilios registrados en Rumanía se encontraban en la zona de Vacea, conocida precisamente "porque muchos residentes de la misma se dedican a actividades delictivas relacionadas con los fraudes en Internet".

La Policía recomienda que para evitar fraudes en la compra-venta por internet se desconfíe de los precios ventajosos. "Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea". También recuerda que no se debe facilitar copias de documentos de identidad para comprar o contratar servicios en línea. Tampoco se deben remitir facturas o documentos de garantía ni abrir cuentas bancarias con el nombre del consumidor para ser intermediario de operaciones a cambio de una comisión por esta gestión, una manera de participar en fraudes. Además, aconseja leer con detenimiento el anuncio y comprobar que no esté en otras webs con la fotografía del artículo ofertado a nombre de una persona distinta, con datos de contacto diferentes o a otro precio.