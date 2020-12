Así te van a estafar estas fiestas... si te dejas: cinco engaños y cómo protegerse

El black friday fue el pistoletazo de salida para las compras navideñas... y para los ciberdelincuentes. Las épocas navidades son las que los expertos insisten en tener más cuidado si no queremos ser víctima de las ciberestafas. Los ataques de phishing por SMS crecieron un 328% entre julio y septiembre de 2020 respecto al trimestre anterior, y la tendencia continúa en estos últimos meses del año, según datos de Proofpoint. La compañía ha recopilado las amenazas más habituales a las que se enfrentarán los consumidores en unas navidades marcadas por un gran aumento del comercio online respecto a años anteriores. El 30% de todas las compras navideñas se realizarán a través de canales digitales, frente al 23% registrado durante el mismo periodo del año anterior.

Vigila la tarjeta de crédito

Es vital proteger los datos de la tarjeta de crédito para que no se vean comprometidos. Lo primero que hay que pensar es si los almacenamos cuando compramos. Aunque pueda ayudar en la comodidad de las compras, también reduce las posibilidades de que un actor de amenazas pueda robar sus datos si el sitio se ve comprometido.

Los expertos también aconsejan activar el servicio de alertas móviles en tiempo real para recibir un mensaje de texto cada vez que se utiliza la tarjeta de crédito. Estas alertas permitirán reducir el tiempo que pasa entre el robo de los datos de la tarjeta de crédito y su uso fraudulento.

Las tarjetas de crédito son el principal objetivo de la estafa conocida como phishing a través de correos electrónicos fraudulentos. Los expertos piden no hacer caso nunca a estos mensajes cuando supuestamente los está enviando nuestra entidad bancaria porque nunca lo suelen hacer así. En lugar de ello, llama directamente a tu banco o compañía de tarjeta de crédito.

Ojo con las notificaciones de envíos

También hay que tener especial cuidado con las notificaciones de envío por correo electrónico y a través de mensajes de texto. Los autores de amenazas usan señuelos de envío durante todo el año para intentar robar las credenciales de los usuarios, pero en esta época del año los consumidores corren un riesgo aún mayor por el aumento del número de paquetes que reciben.

Los ciberdelincuentes han aprovechado el aumento de las compras navideñas para llevar a cabo una campaña en la que suplantan la identidad de Correos para llevar a cabo fraudes que incluyen el robo de tarjetas bancarias. Solo entre los días 25 al 28 de noviembre, los sistemas de Kaspersky detectaron el envío de más de 930 mensajes de este tipo de ciberestafa. Los mensajes fraudulentos suelen llevar como título 'Su envío está en camino' y contienen un enlace para que el usuario pulse y descargue 'malware' en su dispositivo.

Nadie regala duros a pesetas

Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Y lo mismo ocurre con las grandes ofertas. Toca permanecer alerta frente a correos electrónicos de phishing que prometen grandes descuentos y te piden que actúes con urgencia. En caso de duda, la recomendación básica es visitar directamente el sitio web de la tienda online para asegurarse de que el posible ahorro es real. En esta batalla por el click rápido "muchos no verifican dónde están comprando" con los problemas que acarrea no solo no recibir lo adquirido, también podemos haber abierto la puerta a todos nuestros datos personales sin darnos cuenta, aseguran los expertos. Para estar un poco más seguros de dónde vamos a comprar recomiendan revisar las opiniones y las calificaciones de dicha tienda en la red, especialmente de aquellas que desconocemos o de vendedores particulares

Phishing por SMS

Los ataques de phishing también llegan por SMS (smishing). De hecho, según los informes de que dispone Proofpoint, los mensajes de phishing por SMS aumentaron un 328% en el tercer trimestre de 2020 respecto al segundo trimestre de 2020. En general, las principales marcas suplantadas en el tercer trimestre de 2020 incluyeron grandes instituciones financieras, empresas de tecnología y las principales marcas de comercio electrónico. En el cuarto trimestre de 2020 se está viendo también un aumento significativo de mensajes falsos relacionados con micropréstamos y financiación al consumo, así como con la campaña navideña.

¿Proteges tu cuenta de streaming?

Dado que es probable que cada vez más usuarios se queden en casa durante la época navideña, es importante advertir a los consumidores que estén atentos a los intentos de phishing relacionados con los servicios de streaming de contenidos, que incluyen el uso de páginas de inicio de sesión falsas. Llama la atención de los expertos lo reales que pueden parecer estos sitios web. Es importante no acceder nunca directamente a la página de inicio de sesión desde ninguna comunicación por correo electrónico. En su lugar, es aconsejable iniciar sesión directamente en el sitio del proveedor del servicio ante cualquier petición de actualización de datos o de reinicio de sesión a través de correo electrónico.

Otro de los errores que más cometemos es el de comprar desde una wifi pública. Hay que evitarlas y buscar una conexión a internet de confianza, así como comprar desde un dispositivo debidamente configurado y protegido para evitar intrusos que acaben conociendo todos nuestros datos personales y bancarios. Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) insisten mucho en este punto. Y también recuerdan que hay que no podemos olvidarnos de nuestro router. No cambiar la clave puede 'ayudar' a pedófilos o dejarte sin dinero