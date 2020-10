La falsa circular de Sanidad sobre la Covid que busca controlar tu ordenador

- No abrir correos de usuarios desconocidos

- No abrir un mail no solicitado

- Eliminarlos y nunca contestar

- Revisar los enlaces antes de descargarlos y abrirlos, aunque sean de contactos conocidos

- Desconfiar de los enlaces acortados

- Tener actualizado el sistema operativo y el antivirus

- Realizar copias de seguridad para no perder ningún dato