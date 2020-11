Alertan de la estafa que se esconde tras las criptomonedas para captar víctimas

La estafa conocida como Ponzi sigue generando víctimas entre aquellos ciudadanos con ganas de ganar dinero de forma rápida y fácil al menor coste posible. Es en lo que se basan estos engaños piramidales que ahora han utilizado como escudo las desconocidas para muchos criptomonedas para lograr engañar a familias enteras. El responsable ejecutivo de una empresa con sede en Canarias que supuestamente defraudaba mediante inversiones con ellas ya ha sido detenido.

La investigación comenzó durante el pasado mes de septiembre, cuando tres afectados interpusieron sus respectivas denuncias por estafa. No eran los únicos. Según avanzaba la investigación agentes de la Guardia Civil detectaron a otros 23 afectados más. Este tipo de estafas se caracteriza por tener numerosos afectados, muchos de ellos familiares que se fían ciegamente de la hermana, cuñado o padre que les anima a invertir en un nuevo negocio que le han ofrecido y en el que garantizan que rápidamente cobrarán los primeros intereses.

"Si por el dinero que se invierte te ofrecen un 1% de intereses si consigues llevar a alguien más que aporte al negocio ahí ya se ofrece hasta un 10%", explican a La Información desde la Unidad Orgánica de Policia Judicial de la Guardia Civil de Tenerife. Este modelo de estafas consiste en captar a un miembro de la familia y que él mismo se encargue de 'fichar' al resto, sin ser consciente de que el dinero que le están pagando con sus primeros intereses es el que posiblemente haya invertido la persona a la que ha convencido. Así las víctimas se convierten al mismo tiempo en estafadores.

En este caso concreto "la rumorología sobre los grandes beneficios que da invertir en criptomonedas juega a favor de los delincuentes". Se trata de un sistema con una variedad de valor muy volátil, con precios de un bitcoin a 9.800 euros en septiembre y de repente subir a 14.200 euros en unos días, "pero también baja de golpe". Y esa es la excusa perfecta para unos estafadores que lejos de querer compartir ganancias con nadie se suelen inventar todo lo necesario para seguir consiguiendo dinero de nuevos inversores que no dudan en hacerlo cuando un amigo se les ha acercado a decirles que él ya ha cobrado algunas de las ganancias prometidas y se animó porque todo el mundo habla de los beneficios que generan las criptomonedas.

"¿Por qué antes de invertir no nos aseguramos de conocer la empresa en la que lo estamos haciendo?", se pregunta un agente experto en este tipo de estafas. La confianza que generan las propias víctimas en futuras víctimas es más que suficiente para que una estafa de este tipo siga creciendo quedando atrapado en un círculo del que los propios estafadores en algunas ocasiones impiden salir si no queremos perder todo nuestro dinero u ofreciendo una cantidad irrisoria a cambio de no querer nunca más recuperar los ahorros.

"Si los beneficios que se ofrecen son demasiados llamativos yo sospecharía", insiste este experto que mantiene que en las estafas, sean las de toda la vida como las más modernas el delincuente siempre juega con "el boca a boca que nos creemos sin comprobar nada más". Y así ante sus ojos han pasado otras estafas piramidales en las que las víctimas podían haber invertido desde 1.000 euros a 20.000 o 500.000.

En la última investigación, que sigue abierta y donde ya hay un detenido, la investigación se ha centrado en una empresa que ofrecía software que permitía programar estrategias de inversión en criptomonedas y hacer trading las 24 horas del día sin interrupción. Al mismo tiempo, desde la empresa se había articulado un sistema de canalización del dinero en criptomonedas, a través de monederos digitales, que permitía distraer el control de las inversiones realizadas por los clientes de la empresa.

La empresa investigada emitió un comunicado en el que se informaba a los clientes de la congelación de varios software de inversión con la imposibilidad de recuperar el capital invertido por los clientes. Ante esta situación, y contando los investigadores con que la empresa podría estar distrayendo gran parte del dinero invertido por sus clientes para provecho propio, se procedió a la detención del responsable ejecutivo de la empresa. El valor de lo estafado asciende a 378.750 euros y se han intervenido tres vehículos de alta gama.