La estafa de la llamada perdida no cesa: roban 'poco' dinero pero a más víctimas

La estafa de la llamada perdida no pasa nunca de moda. Los timadores insisten en lanzar sus redes por si alguien pica... y picamos. Desde la Guardia Civil se suceden los avisos para poner en alerta a la ciudadanía sobre ciertos números con prefijo extranjero. Devolver las llamadas recibidas desde esos números puede acabar saliendo caro, aunque una de las tácticas que utilizan últimamente los estafadores es 'robar' cantidades pequeñas pero a muchas personas; así logran que muchos ni se preocupen en denunciar y otros tanto ni se enteren si no revisan a fondo su factura de teléfono. Puede que la cifra estafada no pase de cinco euros pero sus ganancias están en la cantidad de personas que pican.

En esta ocasión, una nueva oleada de 'llamadas estafa' podría proceder de Túnez. El (216) es uno de los prefijos Policía y Guardia Civil incluyen en el listado de llamadas que nos pueden costar un disgusto. El procedimiento es fácil: antes de tres tonos cuelgan para lograr su objetivo. El usuario que decide devolver la llamada en realidad no sabe que lo hace a un número de tarificación adicional, que pueden llegar a cobrar hasta 2,5 euros por minuto. Al tratarse de un número extranjero la víctima no sabe identificar si está llamando a estos tipos de servicios, algo que en España, desde el cambio normativo, solo puede hacerse bajo consentimiento.

Los trucos que tienen para mantenernos a las espera son muchos, desde el silencio absoluto, incrementando así mas nuestra 'necesidad' de saber qué sucede, hasta un contestador que va contando cada vez una cosa para mantenernos enganchados. Los prefijos desde donde nos pueden estar estafando también son muchos. Algunos de los que ya han señalados los agentes son Albania (353), Costa de Marfil (225), Ghana (233) o Nigeria (234), Albania (355) o Bosnia (387) . Lo que siempre recomiendan es bloquear dichas llamadas. FACUA, además, recuerda a los consumidores que si el número que llama lleva delante un signo + corresponde a una línea del extranjero.

La asociación recomienda que se compruebe la procedencia del número que nos llama. Una manera de hacerlo es introduciéndolo en un buscador de Internet, donde aparecerá el país de origen y si ha sido denunciado anteriormente. Y también aconsejan a los consumidores que hayan sido víctima de este tipo de timos a presentar una reclamación a su compañía de telecomunicaciones para advertir del fraude y solicitar que, conforme a lo establecido en la normativa del sector, le desglose en la factura el importe que corresponde a la retribución que iría al titular de la línea de tarificación adicional.

De esta forma, el afectado puede dejar de abonar esa parte del recibo, según FACUA. Aseguran que en este sentido, la Orden PRE/361/2002, de 14 de febrero, establece en su artículo octavo que las compañías de telecomunicaciones no pueden cortar la línea a un usuario que muestre su disconformidad con la facturación y no abone la cuantía relativa a la remuneración que corresponda a los prestadores de servicios de tarificación adicional.

Otra de las estafas derivadas de la llamada perdida que ya hemos contado en este medio es la que hace que acabes enviando un SMS que de forma automática te obliga apagar una cuantía todos los meses... Los estafadores realizan esa llamada de un máximo de tres tonos que en ocasiones llega de madrugada. Cuando el usuario devuelve la llamada, lo que escucha es la voz de un contestador automático que le indica que tiene un mensaje o paquete por recibir a domicilio y que debe enviar un SMS a determinado número con la palabra 'buzón' para obtenerlo.

Si el usuario envía el SMS, le devuelven otro en el que señalan que el envío ha sufrido un error por el que "el SMS no ha podido ser entregado al destinatario". Pero el verdadero error reside en que se ha suscrito a un falso servicio de mensajería de móvil y le cobrarán por cada mensaje recibido en su terminal. ¿Qué pasa si el usuario coge la llamada inicial a tiempo? En ese caso, un mensaje grabado en nombre de su compañía telefónica le hará una supuesta oferta y le facilitará sus datos personales para enviarle un teléfono nuevo a su domicilio.