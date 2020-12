Alertan de un fraude que busca mayores que vivan solos para ponerles la vacuna

La Guardia Civil ha avisado de un fraude detectado en Andalucía y Baleares que ofrece principalmente a personas mayores la posibilidad de vacunarse del coronavirus en sus propios domicilios. Así lo ha informado la Comandancia de Las Palmas, que agrega que el 'modus operandi' es que los autores del fraude se ponen en contacto con estas personas de avanzada edad, especialmente si viven solas. Por ello, la Guardia Civil ha aconsejado a la sociedad isleña que, aunque aún no se han dado casos de este fraude en el archipiélago, se pongan en contacto con sus respectivos centros sanitarios ante cualquier duda sobre la campaña de vacunación.

Desde que la pandemia irrumpió son numerosos los intentos de los delincuentes de estafar utilizando el coronavirus para conseguirlo. Atrás quedan esos meses en los que desde la Policía Nacional o la Guardia Civil se alertaba de numerosos intentos de estafas a las personas más mayores. A ellos han intentado engañarles asegurando que les iban a desinfectar la casa, les iban a hacer un test PCR o incluso les tenían que revisar la pensión.

En ese sentido desde la Seguridad Social han advertido en más de una ocasión de que los estafadores les llaman haciéndose pasar por trabajadores suyos y les piden que instalen una aplicación móvil para poder cobrar la prestación correspondiente. No solo se hacen pasar por estos funcionarios, sino que la estafa del técnico del gas sigue existiendo, entrando en la vivienda y en ocasiones vigilando solo lo que podrían robar para recabar información y acudir otro día.

Las personas mayores también son el un blanco a la hora de ir al cajero. Son numerosas las técnicas que emplean para acabar haciéndose con el dinero que sacan o con el número de su tarjeta para después dejarles sin la pensión del mes y en algunos casos sin los ahorros que tengan. A sangre fría seleccionaban a sus víctimas merodeando los cajeros, sobre todo a finales de mes. Cuando alguna persona de avanzada edad se dispone a sacar dinero con su tarjeta bancaria se las ingeniaban para ver el número y a continuación fijarse en el pin. Acto seguido se acercan a ellos para en un descuido robársela. Rápidamente acuden a otros cajeros para ir sacando el dinero de la cuenta hasta dejarla a cero o que ésta fuese cancelada. Es la estafa de 'scalping'.

No es la única precaución que tenemos que tener en los cajeros automáticos ya que sin darnos cuenta nos pueden estar duplicando la tarjeta bancaria. Averiar cajeros de las calles colindantes para que no funcionen y conducir a la víctima hacia el cajero manipulado es la táctica de esta otra estafa. Esperar a que haya poca gente en la calle para ocultar una cámara y cambiar el cajetín donde se introduce la tarjeta de crédito es su primer paso. Aprovechar el descuido de algún usuario e ir anotando los números de seguridad, el segundo. Las tarjetas se copian con solo introducirlas. Es la estafa de 'skimming'. Los expertos además les recomiendan no perder nunca de vista la tarjeta cuando van a realizar compras porque en un momento de descuido también pueden duplicársela.