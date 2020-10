Buscan a los timadores de la vacuna que llaman a la puerta de personas mayores

La Guardia Civil continúa con la búsqueda de un coche Opel Astra de color gris visto en las localidad asturianas de El Franco, Boal y Tapia. Dentro van dos hombres que han sido identificados como los estafadores de la vacuna. Se dedican a llamar a las puertas de casas en los que viven personas mayores con la intención de vacunarles. Los agentes todavía no han recibido ninguna denuncia, pero fue el mensaje de alerta del ayuntamiento de El Franco en su red social el que les puso sobre la pista.

"Aviso importante", señalan a sus vecinos a los que no dudaron en alertar "para que no estén tan confiados", asegura la alcaldesa de la localidad asturiana a este medio. Poco más se sabe que lo que esta mujer que no dudó en llamar a los agentes en cuanto la concejala de Bienestar le reenvió un mensaje que había recibido por Whatsapp.

En el se alertaba de que dos hombres, uno de ellos corpulento y con barba, iban llamando a las casas de una localidad muy cercana asegurando ser los que iban a vacunar. "Estamos en plena época de la vacunación de la gripe y luego además está la pandemia del coronavirus y no es de extrañar que algún vecino se crea que en lugar de tener que acudir al centro de salud el servicio se está haciendo ahora casa por casa".

Era el temor de esta alcaldesa que no dudó en, una vez los agentes le confirmaron que se ponían a investigarlo, en lanzar una alerta donde indica que "los agentes están tras la pista pero aún no dieron con ellos". Desde el ayuntamiento el personal "está avisado para informar a todos los usuarios de Ayuda a Domicilio". Y piden el favor de que todos los que lean el mensaje "avisen a sus mayores".

¡Aviso importante! Hay dos hombres recorriendo los pueblos de la zona, en un Opel Astra gris (uno con barba), que van

La pandemia del coronavirus ha despertado el ingenio de los delincuentes que no dudaron desde el primer día en hacerse pasar por sanitarios para ir puerta por puerta asegurando ser los encargados de hacerles los test PCR, durante el mes de marzo, para lograr entrar en la vivienda y dejar a la inquilina sin ahorros. La antigua estafa del revisor del gas se adapto a la nueva época y en más de una ocasión los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado tuvieron que alertan de ese timo de acciones para que nadie se creyera que ningún ayuntamiento había emprendido una oleada de test a domicilio.