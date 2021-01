Así estafan con la vacuna: llamada de madrugada pidiendo urgente 400 euros

Los estafadores no bajan la guardia y desde los Mossos d'Esquadra piden a la ciudadanía no hacerlo tampoco. La última ola de intento de engaños ha logrado estafar 400 euros tras una llamada de madrugada insistiendo en el pago inmediato a una residencia para poder recibir las dosis de la vacuna necesarias. Es la única denuncia por el momento de más de un centenar de intentos. Así lo han advertido el conseller de Interior, Miquel Sàmper, y el comisario de los Mossos Joan Carles Molinero.

Según fuentes policiales, la estafa consumada se produjo en una residencia de Esplugues de Llobregat (Barcelona), donde un trabajador recibió a las cuatro de la madrugada una llamada urgiendo a efectuar un pago para poder recibir de inmediato las vacunas previamente comprometidas. El trabajador fue víctima del engaño y acabó pagando a los estafadores unos 400 euros, según las fuentes.

Sàmper ha detallado que estas estafas siguen un mismo modelo en todos los intentos detectados hasta el momento por toda Cataluña: llaman a la residencia y hablan con algún trabajador, como los vigilantes de seguridad, y avisan que está pendiente la entrega de las vacunas pero que si quieren garantizar su llegada tienen que pagar una cantidad de dinero. Para dar credibilidad a la llamada, los estafadores aportan datos sobre los directores de la residencia, según el conseller, que ha indicado que también se han producido algunos intentos de esta estafa directamente a ancianos.

Generalmente, los estafadores se hacen pasar por personal del departamento de Salud o de centros de vacunación y aprovechan momentos en los que saben que los responsables de las residencias están ausentes, tal como ha precisado el subinspector Sergi Martínez, subjefe del área de Proximidad y Seguridad Ciudadana de los Mossos.

Aprovechan así la "premura" y la "inquietud" que genera en los trabajadores que atienden la llamada las posibles consecuencias en caso de no hacer la transferencia demandada y no recibir las vacunas. "Intentan no superar los 400 euros, pero de muchas víctimas y acumulan mucho capital", ha aseverado Martínez, quien ha asegurado que tienen también constancia de otro tipo de llamadas directamente a viviendas de ancianos que viven solos y a los que les dicen que acudirán a su domicilio para vacunarlos.

"Aprovechan que son personas vulnerables y viven solas y quieren acceder al domicilio para hacer una estafa, cobrar por la vacuna o cometer algún hurto o robo con violencia", ha concretado antes de destacar la importancia de avisar a este perfil de personas sobre la existencia de estos delitos para que no sean víctimas de ellos.

Además de la estafa denunciada por la residencia de Esplugues, a los Mossos les constan "bastantes intentos más", según ha advertido el comisario portavoz, Joan Carles Molinero, que ha explicado que han recibido unas cien llamadas de residencias que han avisado de que les habían pedido los datos bancarios para cargar un ingreso para recibir las vacunas.

Molinero ha pedido que se extreme la precaución ante esta nueva "ola de estafas" que han detectado y, al igual que el conseller Sàmper, ha recordado que las vacunas se distribuyen de forma gratuita. "En cualquier intento telefónico o presencia de algún ciudadano, entidad u organismo para hacer un pago para suministrar (las vacunas) estaríamos ante una estafa", ha avisado.

Molinero ha recomendado que se evite dar cualquier tipo de información económica o bancaria y no hacer ningún tipo de pago para el suministro de las vacunas. Además, ha pedido que si una residencia tiene un caso flagrante en que una persona intenta venderles vacunas, llamen inmediatamente al teléfono de emergencias 112 para que los Mossos o las policías locales se puedan personar lo antes posible.