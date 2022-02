La guerra dispara los ciberataques: las contraseñas filtradas más comunes

Quizá eres de esas personas que utiliza la misma contraseña para todas sus cuentas en las diferentes redes sociales. Si además de esto, tienes una clave sencilla, es muy probable que tu código esté filtrado en el internet más oscuro y miles de hackers y piratas informáticos tengan acceso a tu correo electrónico y a las conversaciones privadas que hayas mantenido en Facebook o Instagram.

Según un nuevo informe del portal de seguridad móvil Lookout, las personas tienden a elaborar contraseñas fáciles pensando que la información personal que postean en internet no requiere de un cifrado muy complejo. Esta confianza facilita el trabajo a los hackers que por medio de combinaciones simples de códigos numéricos y letras consiguen acceder a multitud de perfiles.

La web ha elaborado una lista con las 20 contraseñas más sencillas que se encuentran de forma común en la 'dark web'. Muchas de ellas son una secuencia de números seguidos, la propia palabra "contraseña" o de textos simbólicos como "iloveyou". Este es el ranking completo:

123456

123456789

QWERTY

Clave (passaword en inglés)

12345

12345678

111111

1234567

123123

qwerty123

1q2w3e

1234567890

PORDEFECTO (DEFAULT)

000000

Abc123

654321

123321

Qwertyuiop

Tequiero (iloveyou)

666666

Según el medio CNCB, en los últimos días, los expertos en ciberseguridad han advertido sobre la posibilidad de que los ataques de hackers crezcan de forma exponencial. Esto sería consecuencia del actual conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Una posibilidad que alertado especialmente a los bancos estadounidenses, ya que, según el Centro de Recursos para el Robo de Identidad sin ánimo de lucro, el año pasado se produjeron 1862 filtraciones, un 68% más que en 2020.

Las recomendaciones de expertos

Si tus contraseñas se asemejan a alguna de las expuestas, los expertos recomiendan modificarlas por completo. Para comenzar, sugieren que la clave sea más extensa de lo mínimo exigido por la web; si en la página te piden seis caracteres, es preferible superar esta cifra. En segundo lugar, aconsejan usar letras poco comunes o signos de puntación para conseguir un código más complejo.

Asimismo, recomiendan no utilizar una contraseña para todas cuentas que tengas creadas. Aunque a veces sea complicado, en la medida de lo posible es mejor tener dos o más claves para que, si los hackers han descifrado una de ellas, no puedan acceder a todos los correos y perfiles que tengas vinculados a ese código. Por último, aconsejan no incluir información familiar que pueda ser accesible para los piratas informáticos en las secuencias de seguridad.