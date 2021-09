España está a un paso de la normalidad: las autonomías alivian las restricciones

España encara este fin de semana con una mejora de los datos epidemiológicos y con más del 75% de la población vacunada con la pauta completa, lo que ha llevado a la mayoría de las comunidades a aliviar gran parte de las restricciones impuestas por la pandemia, dando así un paso más hacia la normalidad precovid. Y es que la incidencia de contagios en España ha bajado del umbral de los 100 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días por primera vez desde finales de junio hasta situarse en 96,3.

La ampliación de los horarios del ocio nocturno en varias autonomías, más acordes con su actividad, la eliminación o extensión de los límites del cierre en la hostelería y la restauración, y la recuperación del 100% de los aforos en cines y teatros son algunas de las principales novedades. Otro dato esperanzador: vuelven las procesiones a las calles de Sevilla, tras la decisión del Arzobispado de la capital andaluza de aprobar un decreto en este sentido, más de dieciocho meses de que se decretara el primer estado de alarma por la pandemia del coronavirus, según recuerda Efe.

Unas flexibilizaciones que los gobiernos autonómicos están acometiendo progresivamente y sin bajar la guardia, pero de forma desigual, algo que no termina de convencer a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien es más partidaria de que tanto el Gobierno central como los autonómicos vayan “de la mano” a la hora de relajar las restricciones.

Aragón y Castilla y León se han sumado a la decisión de Asturias (adoptada la semana pasada) de eliminar los límites de cierre de los bares y restaurantes, otras como Madrid lo harán a partir del próximo lunes, y en otros territorios como el navarro se han ampliado los horarios. Castilla La Mancha también ha anunciado ya "muchísimos cambios" para la próxima semana.

En cuanto al ocio nocturno, se prolonga el horario de apertura en Aragón, Canarias, Cantabria y Extremadura, mientras que Castilla y León y la Región de Murcia recuperan esta actividad en el interior de los locales que permanecían cerrados. Sigue cerrado el interior del ocio nocturno en Cataluña. Comunidades como Castilla y León también han decidido permitir a partir de este fin de semana el consumo en barra, en línea como lo aprobado recientemente por Asturias.

Así quedan las restricciones en las diferentes comunidades autónomas:

Andalucía

Vuelven las procesiones religiosas a las calles de Sevilla y la cultura recupera la normalidad con el 100% del aforo en los cines, teatros y auditorios en zonas de baja incidencia. La hostelería puede abrir hasta la 1 de la madrugada con un aforo del 75% en interiores y del 100% en espacios al aire libre. El ocio nocturno, hasta las dos con cuatro personas por mesa en interiores y 10 en exteriores. El baile está permitido con mascarilla y en exteriores. También las actuaciones musicales, tanto en interiores como al aire libre. Se amplía al 100% los aforos en teatros, cines, auditorios y conciertos. El aforo de los estadios de fútbol y los pabellones deportivos se incrementa del 60 al 80%.

Aragón

En Aragón entran hoy en vigor nuevas medidas, entre ellas la autorización de la apertura del ocio nocturno hasta las 4 de la madrugada y de la hostelería hasta lo que marque la licencia de los locales. Hasta ahora, en ambos casos el cierre debía de ser a las 00.30 con acceso a los locales permitido solo hasta las 00.00. Se permiten grupos de hasta diez personas en interiores y 15 en terrazas. Las actividades deportivas y culturales se pueden celebrar con un 75% del aforo.

Asturias

Se mantienen las restricciones vigentes tras ser actualizadas la semana pasada: la hostelería ya no tiene restricciones de apertura o cierre, lo hará en función de lo que fije la licencia de cada negocio. También permite el consumo en barra. El ocio nocturno abre hasta las 4 de la mañana y pueden reunirse grupos de hasta diez personas y estar de pie. Reabiertas las barras de los bares.

Baleares

El Govern ha eliminado las restricciones en Ibiza a las reuniones sociales y familiares nocturnas -que estaban limitadas a convivientes y prohibidas de 2 a 6 horas-, de manera que ya no están vigentes en ninguna isla. Además, aunque se mantienen los controles de entrada en los puertos y aeropuertos de las islas, ya no es obligatorio que los viajeros nacionales rellenen un formulario y desde el martes es suficiente con que presenten el certificado Covid . Desde el 15 de septiembre, tampoco hay ninguna limitación horaria para concluir las actividades colectivas sociales, culturales, deportivas y de ocio en el archipiélago, a menos que las ordenanzas municipales establezcan una hora de cierre concreta.

Canarias

El Gobierno canario ha acordado esta semana ampliar el horario del ocio nocturno hasta las 4 de la mañana en los niveles de alerta 1 y 2, y hasta las 3.00 en el nivel 3, en aquellos establecimientos que voluntariamente exijan para su acceso el certificado Covid. También ha bajado al nivel 2 de alerta covid a la isla de Tenerife. El resto de islas permanecen como estaban hace una semana: Fuerteventura, en el nivel 3, Gran Canaria en el 2, y Lanzarote, La Palma, La Gomera, El Hierro y La Graciosa, en el 1.

Cantabria

Todos sus municipios se encuentran en nivel bajo de alerta de contagio, por lo que el gobierno cántabro ha decidido abrir el ocio nocturno hasta las tres de la mañana. Y ello con una ocupación del 50 por ciento y un máximo de seis personas por mesa.

Cataluña

No hay cambios respecto a la semana anterior. En la hostelería, los aforos se mantienen en el 100% en terrazas y en el 50% en interiores. Las actividades deben finalizar como máximo a las 00:30, con 30 minutos adicionales para desalojar locales. Se mantiene el cierre del ocio nocturno interior, con la excepción de terrazas. Las manifestaciones pueden ser en movimiento y con cabecera, aunque con distancia de seguridad, control de aforo, mascarilla e higiene de manos.

Castilla-La Mancha

No han variado las restricciones: La hostelería pueden abrir hasta las 2 con un aforo máximo de 100% en terrazas y 7 % en interiores. Prohibido el servicio de barra. Las discotecas y el ocio nocturno pueden estar abiertas hasta las 3 con las mismas limitaciones de aforo. El Gobierno manchego ha anunciado ya que la próxima semana eliminará “muchísimas restricciones”, en línea con las aprobadas por otras comunidades, y su idea es que entren en vigor el 24 de septiembre.

Castilla y León

Castilla y León ha recuperado esta semana las barras de los bares, el consumo de pie y el interior del ocio nocturno, restringidos desde el 20 de julio pasado, y ya no hay límite en el horario del cierre de la hostelería, que puede tener un aforo del 75 por ciento y una ocupación máxima de 25 personas por mesa. En cuanto al ocio nocturno se reabre el interior de discotecas y salas de fiestas con un aforo máximo del 50 por ciento, manteniendo las distancias de seguridad. Y a partir del próximo martes la comunidad pasará a una situación de “riesgo controlado” por lo que desaparecerán las restricciones en los aforos de la hostelería y el comercio.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana mantiene la apertura del ocio nocturno hasta las 3 de la mañana, sin baile y con aforo interior del 50%. La hostelería puede abrir hasta las 00.30, con aforo interior del 50% y máximo 8 personas por mesa y del 100% en terraza y 10 comensales por mesa. El Tribunal Superior de Justicia ha suspendido cautelarmente, a instancias de la Liga de Fútbol Profesional, el límite de 20.000 espectadores en los estadios al aire libre para las competiciones deportivas.

Extremadura

La totalidad de las Áreas de Salud de Extremadura se encuentran en nivel 2, pues la Junta ha decretado este nivel de riesgo para Plasencia, la única área que estaba hasta ahora en alerta 3. Un nivel 2 "atenuado", como así lo ha definido el Gobierno extremeño, pues la hostelería, la restauración y el ocio nocturno podrán abrir hasta las tres de la madrugada, y el aforo en los eventos deportivos pasa al 60% en exterior y al 40 % en interiores.

Galicia

Galicia ha pasado al nivel medio bajo de restricciones, excepto el ayuntamiento de Monforte de Lemos, que está en el medio, de forma que se amplían los aforos en la hostelería. Se eliminan a partir de esta noche la restricciones de circulación para dos o más personas no convivientes entre las 3 y las 6, y también se amplían los cupos de reunión en los ámbitos público y privado. Igualmente aumenta el número de personas que pueden compartir una mesa de 6 a 8 en interiores y de 10 a 15 en exteriores. En cuanto al ocio nocturno, está abierto hasta las 3 en todos los municipios con un aforo del 50% en interiores y 75-100% en terrazas. Se permite bailar con mascarilla.

La Rioja

Sin cambios esta semana, la hostelería y restauración de La Rioja se mantiene el horario de cierre máximo hasta las dos de la mañana, aunque depende de la licencia de cada establecimiento. Se permite una ocupación máxima del 75% en interiores y un máximo de seis personas por mesa.

Madrid

Madrid se prepara para eliminar a partir del lunes la mayoría de las restricciones que rigen en la comunidad en la hostelería y el ocio nocturno, además de recuperar los aforos en el ámbito de la cultura, pero esta semana se mantiene con las mismas que la semana anterior. Así los bares y restaurantes cierran a la 1, con una ocupación máxima del 50% en los interiores y seis comensales por mesa, y del 75% en exteriores. Las discotecas y locales de ocio nocturno pueden abrir hasta las 3. Prohibido consumir en barra y el uso de la pista de baile.

Murcia

Permite ya abrir el interior de los establecimientos de ocio nocturno (discotecas, salas de baile, karaokes, pubs y bares de copas) en la Región, que se encuentra en el nivel 1 de alerta tras el importante descenso de contagios registrados. No se permite el baile, aunque sí las actuaciones en directo. El aforo en el interior de los locales de hostelería y restauración es del 75%, con un máximo de seis personas por mesa, y diez en terrazas.

Navarra

En Navarra ha entrado en vigor la orden foral que flexibiliza los horarios en hostelería y ocio nocturno y que, entre otros cambios, también aumenta los aforos en transporte (hasta el 75%) y reabre las bajeras juveniles. La hostelería amplía su horario hasta las 2 de la mañana, mientras que los bares con licencia especial podrán permanecer abiertos hasta las 3:00 y las discotecas y salas de ocio nocturno hasta las 4:30.

País Vasco

Euskadi ha relajado este viernes las restricciones al ampliar el horario de la hostelería y de las actividades comerciales y culturales de la 1 a las 3 de la mañana, y ha ampliado los aforos del 60 al 75% en todos los establecimientos, incluido el interior de la hostelería donde sigue estando prohibido el consumo de pie y en las barras de los bares. Una de las novedades más relevantes es la reapertura del ocio nocturno con un aforo del 50%. En las discotecas se podrá volver a utilizar la pista de baile pero con la mascarilla puesta en todo momento. En estadios de fútbol y recintos de más de 3.000 espectadores se podrá llegar a un 40% de aforo en interiores y hasta el 60% en abiertos.

Ceuta

Se mantienen las medidas aprobadas la semana pasada y que han supuesto una flexibilización del ocio nocturno: hasta las 2 de la mañana de lunes a jueves, y una hora antes los viernes, sábados y domingo. El aforo en el interior de la hostelería es del 33% con una ocupación por mesa de 6 personas, y del 100% en las terrazas y 10 comensales por mesa.

Melilla

En Melilla, el horario de las actividades no esenciales es hasta las 3 y la hostelería puede abrir desde las 6 de la mañana con aforos del 50% en interiores y del 100% en exteriores. No están permitido el consumo en barra, por lo que tiene que hacerse en mesa de no más de 6 personas en interior y 8 al aire libre.