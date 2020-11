Una estudiante de enfermería da positivo en Covid y revoluciona su piso

Twitter se ha volcado a apoyar a una estudiante de enfermería que relató cómo sus compañeras de piso le pidieron que se fuera tras dar positivo en la prueba de Covid-19. Elena ha explicado a la red social que sus amigas "me dicen en videollamada que me debería ir a mi pueblo con mis padres (de más de 60 años, uno infartado y otra con hipertensión) para que ellas, cuando acaben la cuarentena que tienen que hacer por haber estado juntas, puedan volver al piso".

La joven dijo que se aislaría en su habitación, utilizaría un solo baño y que se desplazaría solo a la cocina con mucho cuidado, pero ellas "me dicen que eso es una responsabilidad y que tienen cosas que hacer. Les digo que puedo ir con doble mascarilla a la cocina en horas donde no haya nada y calentar tuppers", pero esto no las convenció.

"A la mínima que una de negativo te tienes que ir". La estudiante compartió capturas de pantalla que muestran cómo las jóvenes repetían una y otra vez su deseo de que se fuera a la casa de sus padres y la increpaban por preferir que se contagien ellas a sus padres. Para ellas, la decisión de Elena de quedarse es "muy egoísta".

"Estás pensando cero en nosotras. Ya vemos lo que te importamos", dicen en la conversación. Elena zanjó la polémica al advertirles de que no la pueden expulsar de su casa "por una votación" y se salió del grupo. Las tres jóvenes no llegaron a un acuerdo y la estudiante de enfermería decidió bloquearlas de Whatsapp y publicar la charla del grupo privado.