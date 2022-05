Europa supera los 100 casos de hepatitis aguda de origen desconocido en niños. 

El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) tiene registrados entre 102 y 106 casos de la hepatitis aguda de origen desconocido en niños. En concreto, de acuerdo con los datos de este organismo europeo, España ya tiene 22 casos, frente a los dos de Austria, tres en Bélgica, dos en Chipre, seis en Dinamarca, dos en Francia, uno en Alemania, menos de cinco en Irlanda, 35 en Italia, seis en Países Bajos, cuatro en Noruega, uno en Polonia, ocho en Portugal y nueve en Suecia. Por su parte, hasta la semana pasada, Reino Unido ha identificado un total de 163 niños, menores de 16 años, con esta hepatitis. De estos casos, 11 niños han necesitado un trasplante de hígado.

Fuera de la UE y del Reino Unido, hay al menos 181 casos de hepatitis aguda en niños en Argentina (8), Brasil (16), Canadá (7), Costa Rica (2), Indonesia (15), Israel (12), Japón (7), Panamá (1), Palestina (1), Serbia (1), Singapur (1), Corea del Sur (1) y Estados Unidos (al menos 109). Así, el número total de casos reportados en todo el mundo es de aproximadamente 450, incluyendo 11 muertes en Indonesia (5), Palestina (1) y Estados Unidos (5). Se sigue investigando la muerte de un niño de ocho años en Palestina, ya que "actualmente no está claro si se trata del mismo niño que fue murió la semana anterior".

El ECDC también apostilla que "todavía no está claro si los casos identificados tras la alerta forman parte de un verdadero aumento en comparación con la tasa habitual de hepatitis de etiología desconocida en niños". Mientras tanto, tanto la etiología como los mecanismos patogénicos de la enfermedad "siguen siendo objeto de investigación". "Se ha encontrado una posible asociación con la infección actual por adenovirus en los casos del Reino Unido en particular, pero se están investigando otras hipótesis y posibles cofactores. La mayoría de los casos se siguen notificando como casos esporádicos no vinculados", recuerda el centro europeo.