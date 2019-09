¿Aprobarías el examen psicotécnico de la oposición a Policía Nacional?

Lío judicial en las oposiciones a Policía Nacional. Las entrevistas personales, uno de los pasos del proceso que deben pasar los aspirantes a formar parte de este cuerpo de seguridad del Estado, están en el punto de mira de los sindicatos que luchan por eliminarlas al considerar que este proceso no siempre se lleva a cabo de la mejor manera. Precisamente este hecho, la supuesta "arbitrariedad" con la que se califica la prueba, tal y como denuncian algunos opositores, es lo que hizo que varios de los descartados en la convocatoria de 2015 presentaran un recurso de alzada contra la Dirección General de la Policía.

Al no obtener respuesta, según señalan los propios opositores, decidieron recurrir a la justicia por la vía del contencioso-administrativo al considerar que su exclusión del proceso de oposición en la prueba de la entrevista personal no estaba justificada. Uno a uno el juez les fue dando la razón y obligo a la Dirección General de la Policía a readmitirles en el proceso selectivo y les daba derecho a presentarse a la última prueba. La decisión judicial llegó a principios de 2018, casi tres años después de que se hubiese cerrado el proceso del que fueron excluidos.

Esta última prueba a superar era un test psicotécnico, destinado a conocer las aptitudes y la personalidad del aspirante. El juez detalló que el nuevo examen, que se celebró finalmente en junio de este año, debía de seguir el mismo patrón que el que debían haber realizado si no se les hubiese excluido del proceso. Según denuncian los propios opositores, este requisito que impuso el juez no se cumplió y la dificultad del examen aumentó con respecto al de la convocatoria de 2015. Por ello, los afectados han presentado un incidente de ejecución de la sentencia al considerar que no se ha cumplido lo dictado por el juez.

