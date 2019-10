Francis Franco: "No voy a poner la 'X' de la Iglesia en la renta nunca jamás"

Francis Franco, nieto del dictador cuyos restos serán exhumados el próximo jueves en El Valle de los Caídos e inhumados en el cementerio de El Pardo, ha arremetido contra la iglesia porque "ha tenido una postura cobarde en el caso de mi abuelo". Ha aclarado que la cripta de Mingorrubio donde se llevará el ataúd en un principio en avión si las condiciones meteorológicos lo permiten "es del gobierno" y la familia no descarta la idea de volver a enterrarlo en el panteón familiar, "pero de eso no se enterará nadie", asegura en Espejo Público. antes de criticar que "nos han impedido agrupar a los familiares muertos".

Mira también El Gobierno gastará 63.061,40 euros en exhumar y trasladar los restos de Franco

Al ser preguntado sobre posibles llamadas de apoyo ha asegurado que hoy en día "somos unos apestados". Insiste en que exhumar o no a Franco "son temas que no le importan a nadie". Sobre Santiago Abascal y la posición de Vox cree que lo único que tiene el líder de "un nuevo partido" es que no es políticamente correcto. "Yo le llamo la dictadura de lo políticamente correcto y las normas las dicta la izquierda y la derecha se ha callado". Insiste en asegurar que no estamos ante un tema político, no da votos "porque mi abuelo ya murió hace 44 años".

Las declaraciones en el programa de Antena 3 llegan dos días antes de que se lleve a cabo el traslado del cuerpo de Francisco Franco junto al de su esposa Carmen Polo en el cementerio de El Pardo en la colonia de Mingorrubio. Considera que el Gobierno "nos puso una trampa al intentar exhumar a nuestro abuelo". Explica que aseguró que si no estábamos todos los familiares de acuerdo ellos serían los que decidirían "y al final lo han hecho todo ellos pese a que nosotros, que cada uno pensamos muy distinto del otro, nos pusimos de acuerdo y sin tensiones". Dentro de la carpa que a lo largo de estos días se está colocando dentro de la basílica sobre la tumba del dictador hubo dos voluntarios en la familia para estar presente en el momento en el que se retire la losa de 1.200 kilos y se saque el ataud de madera: María del Mar y Cristóbal, según aclara.

El Tribunal Supremo ha rechazado el enésimo intento de la familia para denegar el acceso del Gobierno a la Basílica del Valle de los Caídos, que tiene todo preparado ya para este jueves. Al margen de esta decisión, la Sala tiene pendiente de resolver otros recursos en los mismo términos de la Fundación Francisco Franco y de la Comunidad Benedictina en un ultimo intento de frenar los trabajos en el Valle de los Caídos, a pesar de que el alto tribunal ha sido tajante con su aval para exhumar los restos del dictador.

La exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos y su posterior reinhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, prevista para el jueves, costará a las arcas públicas un máximo de 63.061,40 euros, y a ella asistirán veintidós familiares del dictador que portarán el féretro a hombros.

El detallado plan elaborado por el Gobierno central prevé que los restos de Franco sean trasladados en un helicóptero de las Fuerzas Armadas -siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan- y que no haya imágenes ni de la exhumación ni de su posterior reinhumación en la cripta en la que ya reposa su mujer, Carmen Polo, desde 1988.