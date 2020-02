Expertos de varios países debaten las novedades en VIH del 2019 en el HIBIC

Más de 400 expertos en VIH nacionales e internacionales se reúnen este fin de semana en Madrid con motivo de la celebración de la VI edición de Hitos en Investigación Básica y Clínica en VIH/sida (HIBIC), organizada por Gilead Sciences, para analizar los hitos más relevantes publicados en 2019 en VIH, en cuanto a investigación básica, epidemiología y salud pública y ciencia clínica. Esta reunión, que ha congregado a más de 2.500 asistentes desde su creación, se ha convertido en un punto de encuentro donde compartir información y experiencias sobre los últimos avances en VIH. Todo esto, "sumado a la calidad de los ponentes y asistentes, le sitúa como uno de los congresos de referencia en nuestro país sobre la infección", señalan en una nota.

La edición de este año ha sido coordinada por el doctor José Alcamí, del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III de Madrid; el doctor Santiago Moreno, del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid; el doctor José Ramón Arribas, del Hospital Universitario de La Paz de Madrid; y el doctor Josep María Llibre, del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona.

"En esta sexta edición, HIBIC pone de manifiesto la apuesta por la innovación y la formación médica continuada de Gilead, un foro donde debatir directamente con los autores de las publicaciones más relevantes del último año. En estos más de 30 años, la compañía se ha centrado en el desarrollo de fármacos antirretrovirales para tratar la infección por VIH, que ha pasado de ser una enfermedad debilitante y mortal a una enfermedad crónica. Tenemos un objetivo claro, conseguir transformar el cuidado de los pacientes para mejorar su calidad de vida", ha indicado María Río, vicepresidenta y directora general de Gilead España.

En la sesión sobre ciencia básica, coordinada por el doctor José Alcamí, se abordará cómo "los dos grandes desafíos que tenemos a nivel global en el VIH son la obtención de una vacuna preventiva y la curación". Respecto al desarrollo de vacunas ha destacado que se están haciendo grandes progresos para conseguir nuevos prototipos de vacunas; en cuanto a la curación, ha añadido, "los resultados son muy modestos, aunque se están desarrollando ensayos con nuevos fármacos".

Además de los temas abordados en HIBIC, el doctor Alcamí, ha explicado que se sigue aprendiendo y descubriendo nuevos aspectos del ciclo del VIH. Uno de ellos es el conocimiento de los mecanismos de integración del virus en nuestro ADN y, especialmente, cómo los factores celulares dirigen la integración del VIH a determinadas zonas del genoma; otra investigación que ha destacado es el estudio de la senescencia o proceso de envejecimiento celular producido por la infección VIH.

Avances en el área de epidemiología

Con relación a los avances en el área de la epidemiología, Moreno, ha seleccionado tres trabajos orientados a conocer cómo controlar la infección por VIH para lograr frenar la epidemia. Entre ellos, el de la doctora Alison Rodger, de la University College London, quien desarrolló un trabajo que explica cómo una persona con carga viral indetectable no transmite el virus ni en relaciones de hombres que tienen sexo con hombres ni entre hombres y mujeres heterosexuales.

Por su parte, la doctora Catriona Waitt, de la University of Liverpool, presentará su investigación sobre la ausencia de transmisión del virus entre madres e hijos vía lactancia en mujeres con carga viral indetectable; mientras que la doctora Kate Mitchel, del Imperial College London, ha estudiado en qué aspectos hay que incidir para lograr una reducción significativa de nuevos casos de infección por VIH. En la parte de ciencia clínica, coordinada por el doctor Ramón Arribas, estará centrada en la relación entre la profilaxis preexposición (PREP) y las infecciones de transmisión sexual (ITS). Para debatir sobre este tema se han invitado a tres expertos con experiencia en la materia de Australia, país modelo en cuanto a su estrategia para controlar la epidemia.

"Uno de los estudios australianos que presentamos en HIBIC muestra un aumento en la incidencia de ITS en los usuarios que inician PREP. Sin embargo, los autores consideran que tener a un usuario en un programa de PREP es una oportunidad para impulsar la prevención y hacer un diagnóstico precoz de ITS. No hay que olvidar que la mayoría de las infecciones de transmisión sexual son curables mientras que el VIH no lo es. Tampoco hay que olvidar que las ITS ya están aumentando en España antes de la implantación de la PREP", ha comentado Arribas.